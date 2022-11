El-varebil på langtur

Hvordan er det at køre langt i en elektrisk varebil? Få svaret her, hvor Håndværkeren tager på roadtrip i eVito med større batteri

Ingen tvivl om, at 100 procent elektriske varebiler har klare fordele og er nemmere at bruge, hvis man navnligt kører i og omkring byerne, hvor afstandene er mindre, og hvor der ofte er flere opladningsmuligheder.

Men hvordan er det at sidde bag rattet af en elektrisk varebil, når turen går fra hovedstanden mod Jylland og retur? Er rækkeviddeangsten en allestedsnærværende følgesvend, eller finder man hurtigt ro? Få svaret her.

Arbejdshesten i denne historie er Mercedes-Benz elektriske varebil i den kompakte klasse, kaldet eVito.

Og hvad er det så for en størrelse?

EVito er en 100 procent elektrisk udgave af den velkendte varebil Vito, og i el-udgaven kommer eVito med en drivlinje, som leverer 116 hk og en rækkevidde på op til 265 km takket være en større batteripakke i forhold til den forgangne udgave af den elektriske Vito.

Hverken kræfter eller den potentielle rækkevidde er imidlertid specielt høje tal, så da jeg fra indre København sætter kurs mod motorvej E20 og Jylland, er jeg spændt på, om jeg vil komme til at savne pondus fra elmotoren, og om turen vil være præget af for meget fokus på den tilbageværende rækkevidde.

Lever op til forventningen

Da jeg indleder turen mod det aarhusianske, melder bilens kørecomputer, at jeg med 97 procent strøm på batteriet har 210 km rækkevidde at gøre godt med.

Topfarten i den elektriske varebil er standard begrænset til 120 km/t, så man skal altså ikke forvente, at man kommer til at ligge specielt meget i yderste vognbane i eVito. Netop derfor indstiller jeg fartpiloten til 110 km/t og lader elbilen falde til ro.

Ved den fart falder den tilbageværende rækkevidde nogenlunde tilsvarende det antal kilometer, som jeg tilbagelægger, så her leverer Mercedes faktisk varen.

Efter et par timers kørsel ankommer jeg til en lynladestation uden for Odense, hvor det er blevet tid til at ’tanke’ frisk strøm til maskineriet. Havde jeg holdt ved en hjemmelader, eksempelvis ved et værksted, kunne det foregå med AC-ladning op til 11 kW, mens eVito ved en DC-lader kan klare op til 80 kW.

80 kW lyder unægteligt ikke af meget, men det fungerer faktisk fint i virkeligheden, fordi batteripakken på 60 kWh ikke er større.

Efter lige under tre kvarters ladning og en burgermenu til mig, har eVitoen fået 65 procent strøm mere på batteripakken, og jeg kan derfor uden problemer nå til Aarhus.

På turen tilbage til København, nøjes med lidt mindre og lader i 40 minutter ved samme ladestation, efter jeg ladede el-varebilen op til 100 procent strøm ved en destinationslader i Aarhus.

EVito kan lades med op til 80 kW. Foto: Niels Friis

Oser ikke af overskud

Tilbage på motorvejen nyder jeg godt af, at kørslen er ganske lydløs i forhold til, hvad man er vant til fra fossil-drevne varebiler. Mest bemærkelsesværdigt i lydbilledet er rullestøj fra dækkene, men det er ikke noget, der generer mig på turen.

Myldretidstrafikken tvinger mig til at skulle op og ned i fart, og her får jeg lejlighed til at blive klogere på, hvor kraftfuld elmotoren er.

Som de fleste andre eldrevne køretøjer har eVito ingen problemer med at følge med den øvrige trafik, når man bevæger sig rundt i byerne, men når der skal accelereres fra 80 til 110 km/t, er kraftoverskuddet mere afdæmpet. Det kan godt lade sig gøre, uden at man foretager ’elefantoverhalinger’, men man har ikke bundtrækket fra en dieselmotor.

Udover at man skal afsætte mere tid til turen og skal leve med, at turen maksimalt foregår med op til 120 km/t, er det slet ikke en umulighed at køre en længere tur i en elektrisk varebil.

Man skal bare gøre sig klart, at der er kompromisser forbundet med elektrisk kørsel. Havde turen foregået på en kold vinterdag og med tung last i bilens varerum, havde rækkevidden givetvis også været en større udfordring.

Samtidig skal man leve med, at pladsforholdene ikke er lige så gode som i dieseldrevne versioner.

Testbilen, som er i den såkaldte Lang-version, kan klare en nyttelast på op til 855 kg, mens den tilsvarende dieseldrevne version kan klare op til 1174 kg.

Volumen i varerummet er dog den samme i begge versioner, så her kan den elektriske det samme som dieseludgaven.

Testbilen kan klare en nyttelast på op til 855 kilo. Foto: Niels Friis

Konklusion

Om man er til eldrevne varebiler må afhænge af ens situation. Kører man oftest i og omkring byerne uden stort behov for at laste tungt, er en el-varebil som eVito trods en høj pris en fornuftig løsning.

På længere ture bliver kompromisserne mere tydelige, men det kan sagtens lade sig gøre. Og eVito er bestemt ikke et dårligt bud på en elektrisk varebil.

Sådan er eVito udstyret

Testbilen er med tre sæder. Foto: Niels Friis

Standardudstyret i eVito tæller en adaptiv fartpilot, som er glimrende i brug, et multifunktionslæderrat, syv tommer infotainment-skærm, ligesom man også får Mercedes-Benz’ eget nødopkaldssystem.

Der er desuden tyverialarm og et komfortførersæde med lændestøtte, sædevarme og armlæn med på listen over standardudstyr.

Er man på jagt efter mere udstyr, kan man tilvælge ting som en parkeringspakke (og det bør man gøre) til 10.005 kr., mens automatisk klimaanlæg koster 5900 kr. Den såkaldte køreassistentpakke er også ekstraudstyr til 7788 kr.

I den mere overflødige afdeling af ekstraudstyret finder man ting som interiør- og ambientebelysning til 2450 kr., mens projektion af et Mercedes-logo på jorden koster 875 kr.

Vil man have LED-lys, skal man af med 11.650 kr., ligesom navigationspakke er ekstraudstyr til 6100 kr.



--------- SPLIT ELEMENT ---------