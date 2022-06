Fiats nye varebil: Lover komfort som i en personbil

Mere og mere udstyr finder vej fra personbilerne og over i varebilerne, og det er heldigt for dem, der skal tilbringe mange timer bag rattet af bilerne. Det betyder nemlig, at komforten øges.

Nu har Fiat lanceret en ny udgave af varebilen Scudo, og i den nye version lover den italienske bilproducent, at komforten er på niveau med det, du finder i en helt almindelig personbil.

Den nye Scudo kommer i en række forskellige varianter og kan konfigureres i et hav af løsninger. Den store nyhed er, at modellen også kommer som 100 procent elektrisk varebil.

Alsidighed

Den nye varebil skal bygges på Stellantis-koncernens platform for mellemstore varebiler, og Scudo går direkte ind i modelprogrammer og erstatter Fiat Talento.

Fiat oplyser, at Scudo er udviklet til at være et alsidigt og fleksibelt erhvervskøretøj, og at særligt komforten er høj.

Foruden at Scudo kommer i en ren elektrisk version, kan man også vælge mellem to forskellige udgaver med dieselmotorer. Begge dieselmotorer er på 2,0-liter, og den ene yder 145 hk og kommer med både 6-trins manuel gearkasse og 8-trins automatgearkasse.

Den anden udgave yder 180 hk og kommer kun med 8-trins automatgearkasse.Uanset hvilken drivlinje man går med, kan Scudo fås i to forskellige konfigurationer, nemlig som Van og Chassis.

Vil man have ekstra længde, kommer den også i en såkaldt Maxi-udgave.

Foto: Fiat

Kompakt

I standardudgaven måler Scudo lige under 5 meter i længden og 1,9 meter i højden, og vælger man den længste udgave, siger længden 5,3 meter.

Varerummet varierer fra 4,6 til 6,1 kubikmeter afhængig af akselafstanden.

Scudo kommer også med det såkaldte Moduwork-system, der gør det muligt at omdanne passagersædet til en arbejdsstation og forstørrer varerummet.

Dermed bliver det muligt at fragte genstande med en længde på op til fire meter i Maxi-udgaven, og den samlede størrelse af varerummet vokser derfor med 0,5 kubikmeter til 6,6 kubikmeter.

Scudo kan allerede nu købes hos de danske forhandlere. Prisen for den topudstyrede dieseludgave er 238.990 ekskl. moms. For den topudstyrede eldrevne udgave er prisen 277.990 ekskl. moms.

Til de krævende chauffører

De danske priser på den nye Fiat Scudo er allerede klar. Foto: Fiat

Hvem er den nye Fiat Scudo så til?

Fiat oplyser selv, at målgruppen for den nye Scudo er professionelle, som anvender deres køretøj i mere end otte timer hver dag, og at de derfor i udviklingen af modellen har haft særlig fokus på at skabe god komfort.

Blandt andet derfor kommer Scudo med forbedret støjreducering og en siddeposition, som er meget lig en almindelig personbil.

Desuden kan man få udstyr, som normalt kun findes i personbiler – herunder eksempelvis head-up-display, som øger komforten.

Den elektriske Scuda



Vil man gerne køre elektrisk, har man nu to forskellige muligheder hos Fiat, der foruden den nye elektriske Scudo har el-varebilen E-Ducato i modelprogrammet.

Den elektriske Scudo kan fås med to forskellige batteristørrelser på enten 50 eller 75 kWh, og i den store version lander rækkevidden på op til 330 km på en opladning.

Samtidig tilbyder den opladning på op til 11 kW ved en hjemmelader og op til 100 kW med DC-ladning. Ved sidstnævnte tager en opladning til 80 procent 20 minutter. Elmotoren i Scudo yder 136 hk.

Fiat understreger desuden, at den elektriske Scudo tilbyder samme størrelse varerum som i de dieseldrevne, og at den kan lastes med op til 1 ton, mens den også kan have 1 ton på krogen.

