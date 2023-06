Fire ud af ti jobopslag efter elektrikere er forgæves

172.

Så mange fuldtidsledige elektrikere var der i hele Danmark i marts måned. Det er en ledighedsprocent på 0,85 og svarer til, at 40 procent af alle jobopslag målrettet elektrikere er forgæves, lyder det fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne, der er bekymrede over tallene.

Udmeldingen kommer i kølvandet på den seneste undersøgelse, som blev offentliggjort i marts af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det skriver Tekniq Arbejdsgiverne i en pressemeddelelse.

Helt konkret er der tale om 4.430 forgæves forsøg på at ansætte elektrikere ude i installationsvirksomhederne over en periode på fem måneder sidste år i 2022.

- Den historisk lave ledighed er ikke kun et problem for virksomhederne, som har svært ved at skaffe medarbejdere. Det er også et problem for boligejerne, der vil konvertere til varmepumpe eller sætte solceller op. Alt peger på, at efterspørgslen kun vil stige de kommende år, og derfor er det nødvendigt at få gjort noget, hvis den grønne omstilling ikke skal gå i stå, siger Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne, der organiserer 4.100 virksomheder i installationsbranchen og metalindustrien.

Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne. Foto: Tekniq Arbejdsgiverne

Kan få konsekvenser

Med så få ledige og så mange forgæves rekrutteringer er det sandsynligt, at en del af de 172 ledige står udenfor arbejdsmarkedet af andre årsager end kun ledighed, eller at de er mellem job.

Manglen på kvalificerede medarbejdere kan derfor betyde længere ventetid hos kunden.

Det kan få boligejeren til at droppe udskiftningen af det gamle olie- og gasfyr til en grøn varmepumpe, hvis det bliver for bøvlet at finde en håndværker, der har tid.

Af samme grund er der brug for handling nu, så problemet ikke vokser sig endnu større de kommende år, lyder det fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen.

- Der er brug for konkrete reformer til at øge arbejdsudbuddet, så vi kan sikre tilstrækkeligt med medarbejdere til at løse de mange opgaver, der ligger i den grønne sags tjeneste. Vi efterlyser blandt andet konkret handling fra regeringen på løftet om at styrke erhvervsskolerne, og så skal det være lettere for virksomhederne at tiltrække medarbejdere - for eksempel fra kandidatlandene fra EU, siger Troels Blicher Danielsen.

