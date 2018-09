Første test: Lydløs revolution for håndværkere i krybesporet

Ekstra Bladet var inviteret til Hamborg af Volkswagen.

HAMBORG, TYSKLAND (Ekstra Bladet Håndværkeren): Portvagten rører sig ikke ud af stedet.

Han er dybt koncentreret om sin smartphone og hører ikke varebilen, der accelererer imod ham. Med et lidt lettere tryk på speederen triller vi det sidste stykke op mod porten, men det er først, da den 2,5 tons tunge håndværkervogn gør sin entre i den hærdebrede vagts synsfelt, at der kommer liv i ham.

Overrasket griner han til os, slår ud med armene og åbner porten.

Bilen, som portvagten lader sig overrumple af, er en 2,6 meter høj og seks meter lang Volkswagen e-Crafter. Men han er lovligt undskyldt, for bilen siger ikke en lyd.

Den brummende dieselmotor, man normalt ville finde under hjelmen på varebilen, er udskiftet med en elektrisk motor, der højst udsender en let summen, når den bliver sat på arbejde.

Den stammer oprindeligt fra elbilen e-Golf, men er nu omdannet til en godstrækker på 136 hk i producentens første elektriske varebil, der er udviklet parallelt med den traditionelle model.

Det betyder med andre ord, at den tunge batteripakke er tænkt ind i Crafters design fra begyndelsen – så den trækker mindst muligt ned i bilens anvendelighed. Det er tydeligt under den første testkørsel af e-Crafter i Hamborg, at Volkswagen har forsøgt at lave en elektrisk varebil, der er så nært beslægtet med sine diesel-drevne brødre som muligt.

Det står allerede klart, da vi starter motoren. For denne proces foregår helt som vanligt med en traditionel nøgle, der skal skubbes ind i tændingslåsen og vrides rundt.

Men her er ingen hostende startmotor til at udsende livstegn, så i stedet må man holde øje med, om instrumentbordet lyser op.

Her finder man også kabinens største nyskabelse i forhold til den traditionelle Crafter: en omdrejningstæller der også viser, hvor meget strøm, der regenereres undervejs. Ellers ligner omgivelserne sig selv med rigelige mængder hårdfør, grå plastik og en infotainmentskærm fra Golf-modellen.

Kabinen er en lidt kedelig men funktionel arbejdsplads, men så kan man i stedet glæde sig over, at Volkswagen har proppet e-Crafter med sikkerhedsudstyr som multikollisionsbremse, sidevindsassistent og kameraer i både front og bagende af bilen.

Til trods for det tunge batteri i bunden af bilen har e-Crafter bevaret en forholdsvis høj nyttelast på 975 kilo. En dieseldrevet Crafter med mellemlang akselafstand og højt tag klarer til sammenligning en maksimal nyttelast på mellem 571 og 1240 kilo afhængigt af modellen.



Motoren i VW e-Crafter stammer fra elbilene-Golf. Den producerer 136 hk og 290 Nm, og det er nok til at gøre den tunge varebil særdeles hurtig ved lyskrdset. Foto: Volkswagen

Bilen glider lydløst fra lyskrydset ved Fischmarkt i det centrale Hamborg. Siden Tesla tog elbilmarkedet med storm, har biltypens accelerationsevne været et yndet samtaleemne, når snakken faldt på de nye biler. Og noget tyder på, at varebilsfolket nu også kan være med.

Den store e-Crafter skyder nemlig hurtigt og ubesværet op i fart, helt uden de motorbrøl og rystelser, der ofte ville være resultatet i en traditionel varebil.

Selv i Hamborgs myldretidstrafik er der samtidig meget tyst i kabinen, hvor man også slipper for dieselmotorens konstante vibrationer. Det giver en afslappet køreoplevelse, der suppleres af bilens automatiske motorbremse, som sætter ind, når føreren flytter foden fra speederen.

I nogle elbiler er bremsen så kraftig, at man kan køre næsten udelukkende på speederen. Her er VW e-Crafter ikke helt endnu, men med lidt tilvænning kan man spare den gamle bremsepedal en del. Til gengæld savner man hurtigt en mulighed for at skrue op og ned for motorbremsens intensitet.

Efter at have fyldt 400 kilo i varerummet går turen over Elben og containerhavnen på broen Köhlbradbrücke. Det går stejlt opad, og de mange lastbiler på broen kæmper med at trække deres containerlast over.

I den elektriske e-Crafter mærker vi dog ikke stigningen synderligt. Selv om bilen føles tung i bag, så accelerer den alligevel i vanlig ubesværet stil, da vi trykker sømmet i bund på det stejleste stykke.

Fornemmelsen af kraftoverskud varer dog ikke ved. Motorvej 7 venter på den anden side af broen, og her kommer e-Crafter hurtigt i vanskeligheder.

I et velment forsøg på at målrette varebilen til bykørsel har Volkswagen nemlig valgt at begrænse tophastigheden til 90 km/t. Her stopper e-Crafter simpelthen med at accelerere, og det forviser naturligvis bilen til motorvejens højre spor. Og dermed tilbage bag lastbilerne fra broen.



Den lille elmotor har ikke noget imod at trække 400 kilo i varerummet. Volkswagen har formået at holde nyttevægten på 975 kilo i 3,5 tons-versionen. Foto: Mathias Gram

En anden ting, der heller ikke varer ved, er batteriets rækkevidde. Bilen er opgjort til at kunne køre 173 kilometer på en opladning efter den nu forældede NEDC-norm, men det virkelige tal ligger en del lavere.

Volkswagen har det seneste års tid testet e-Crafter hos 25 store virksomheder, og her er den gennemsnitlige rækkevidde ifølge producenten endt på 100 kilometer ved hverdagsbrug og 'under de hårdeste betingelser', som VW skriver i en pressemeddelelse.

VW forsvarer rækkevidden med, at man har fokuseret på en 'praksisrelevant rækkevidde'. Pointen er, at man kunne have sat rækkevidden op med et større batteri, men så ville det gå ud over såvel nyttelast som pris.

Det betyder dog også, at man skal have godt styr på sin rute, når man kører rundt i en by som Hamborg. VW e-Crafter henvender sig i særlig grad til de virksomheder, der har en fast base eller kan forudsige, hvor bilen skal overnatte næste gang.

Volkswagen lover, at batteriet kan lade 80 procent op på 45 minutter i en CCS-hurtiglader, mens det i en vægoplader tager lidt over fem timer.

Danmark er et af de lande, der er blevet udvalgt til at modtage VW e-Crafter først, og den danske Volkswagen-importør forventer at kunne sælge den nye varebil for en nettopris på 475.000 kroner ekskl. moms.

Det er et godt stykke over startprisen for en mellemlang Crafter 35 med højt tag og 140 hk, der ligger på 324.500 kroner men dertil skal også påregnes en hel del ekstraudstyr, der følger med i e-Crafter.

Med tilkomsten af den nye elektriske varebil bliver det derfor nødvendigt for kunderne at tage stilling til et par nye spørgsmål: Vægter den grønne profil højere end prisforskellen, hvor langt kører de reelt om dagen, og ikke mindst; hvor vigtigt er det at kunne give den gas på motorvejen?

Det forventes, at de første eksemplarer af e-Crafter er i Danmark i uge 45 eller 46.