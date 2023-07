Jakob Lemke har arbejdet som jurist i 14 år. Da han fyldte 43, besluttede han sig dog for at lave et drastisk karriereskifte. Han har nemlig i årevis drømt om at blive håndværker og arbejde med træ

I 14 år har han været vant til at stå op, iføre sig sin nystrøgede, blå skjorte, pæne bukser og brune lædersko og sætte sig foran computeren og skrive anklageskrifter, juridiske notater og forberede forhandlinger.

Nu er 45-årige Jakob Lemkes virkelighed en helt anden. For to et halvt år siden besluttede han sig nemlig for at skifte paragraffer og det pæne tøj ud med lim på håndværkerbukserne og et stykke værktøj i hånden.