Har du husket stikdåsen?

Ekstra Bladet Håndværkeren var inviteret til Hannover af Volkswagen Danmark.

HANNOVER, TYSKLAND (Ekstra Bladet Håndværkeren): Røgen er allerede begyndt at sive henad gulvet, da musikken kommer på.

Det, der før var en gigantisk biografskærm, deles på midten og kører langsomt hver sin vej, mens røgen vælter ud på scenen. Lyskeglerne hvirvler rundt om hullet, der gror sig større og større.

Og så – i næsten samme nu – sætter hundredevis af spejlreflekskameraer ind med en kavalkade af små, hårde smæld.

For i midten af scenen ruller en stor, rund bil nu frem. Nogle vil måske sige, den mest af alt minder om en krydsning mellem en stor snegl og et af de grumme væsener fra 79'er-kulfilmen 'Alien'. Men at dømme efter trængslen ved scenekantens fotopladser, så er det vist de færreste, der når at tænke i de baner, før de skyder.

Sandsynligheden er også stor for, at mange blandt publikum kender den i forvejen. Det er nemlig Mercedes-Benz Urbanetic, producentens nyeste bud på, hvordan en selvkørende fremtidsbil kunne se ud, som allerede er blevet vist frem én gang tidligere.

Bilen er i stand til at skifte sin personvognskabine ud med et gigantisk varerum – lidt som et sneglehus – og er selvfølgelig eldrevet.



Messen bød på en lang række modellanceringer. Foto: Mathias Gram

Det er faktisk svært at finde noget, som ikke er drevet frem af en alternativ energikilde på den internationale biludstilling for erhvervskøretøjer i Hannover, hvor Urbanetic vises frem. Det er Europas største messe for erhvervsbiler, og i år er de miljøvenlige modeller det helt store tema.

Det skinner igennem hos en lang række af de store producenter. Blandt andet Iveco, hvor gulvtæpper, lastbiler og udsmykning alle har fået en blå farve, som er svær ikke at associere med noget rent. Hos Renault, der med store bogstaver har skrevet #Switchtoelectric over sin stand, og hos Volkswagen, der bruger sit pressemøde på at præsentere fem nye køretøjer, der drives frem af en alternativ energikilde – når man vel at mærke tæller en ny budcykel med.

Og hvis man stadig var i tvivl om, hvor der i øjeblikket bliver satset, så gør en repræsentant fra Shell det særdeles klart under sit pressemøde.

Her står han godtnok op af en tankstander, men talen handler slet ikke om de 'gamle' dråber. Nej, oliegiganten har fået nye ambitioner, og de handler om at rulle hurtigladere ud over hele Europa sammen med nogle af de største bilproducenter.

Løbe tør for strøm

Bagsiden af en messe med fokus på fremtiden er, at der kan gå meget lang tid, før vi ser mange af de ting på vejene, som producenterne har taget med.

Det ses blandt andet på Volkswagens scene et par timer efter lanceringen.

Her sætter en jakkesætsklædt repræsentant for koncernen sig ind i konceptbilen I.D. Cargo, sætter den futuristiske bil i gear og bakker den ganske langsomt tilbage.

Når den er helt klar til produktion i 2022, vil bilen kunne køre mellem 330 og 550 kilometer på en opladning. Men lige nu skal den have strøm fra stikket.