Hardcore i terrænet

Mitsubishi har skabt den nye L200 pick-up til professionelt brug, så mange vil måske finde den en kende for upoleret. Men i terrænet er den en vinder

L200 pick-up kommer let rundt i kuperet terræn og er tilmed ganske smidig med laveste gearing og spær sat til.

De fleste bilproducenter har valgt at give deres bilmodeller en overhaling på designet, når de nu skulle ændre så meget på teknikken for at kunne opfylde de nye miljøbestemmelser.

Ændringerne på 2020-modellen er lettest at se udefra, hvor bilen har fået et mere barskt frontdesign. Derimod er dørene de samme som før. Men hele opbygningen er forstærket – og samlekvaliteten virker bedre.

Fra 2,4 til 2,2 liter

Interiøret er stort set uforandret. Faktisk var der flere ændringer fra fjerde og femte generation (89 procent) end fra femte til den nye sjette generation (51 procent).

Teknisk har Mitsubishi skiftet den tidligere 2,4 liter motor ud med en ny 2,2 liter motor, som yder 150 hk med et drejningsmoment på 400 Nm mellem 1.750 og 2.250 omdrejninger. Så trækkraften er ikke helt som før – og det går ud over kørsel med trailer. Men her kompenserer bilens automatgear en del.

Testbilen var topmodellen Instyle med læderindtræk og læderrat. Foto: Carsten Teiner

Topudstyret model

Testbilen var topmodellen Instyle med blandt andet læderindtræk, læderrat, nøglefri start og to USB-stik – men ikke elektrisk håndbremse. Der var 18 tommer alufælge og kraftige trinbrætter på siden for at beskytte bilens sider.

Til gengæld sviner man let sine bukser, når man stiger ind og ud i terrænet.

Kabinen er genbrug, der dog har fået opdateret sit IT-system med en ny skærm med Bird View-kamera, så man kan se rundt om bilen samt mulighed for at se, hvad der sker foran bilen, når man skal hen over en skrænt.

Systemet er avanceret – vi trykkede på en knap på rattet, hvorefter kameraet foran på bilen viste, om der var fri bane fremad. Vi kunne også se den bue, som bilen fulgte – og se siden af bilen, så vi ikke fik skader.

Til hårdt arbejde

Den nye L200 har i årgang 2020 også fået ny og velfungerende automatgearkasse – dog ikke dobbeltkoblingstypen. Man kan også skifte gear på skifteplader bag rattet.

En pick up er herhjemme ikke et forlystelseskøretøj, men en bil for entreprenøren og håndværkeren i det daglige arbejde – måske med en trailer og et arbejdsredskab spændt bagpå, hvor L200 dog max klarer 3,1 tons (hvor 3,5 tons er optimalt.)

Bilen har standard nødbremsesystem med fodgængergenkendelse – men den har ikke adaptiv fartpilot.

Positivt er bilens trailer-stabilitetssystem og antispin system. Dertil BLIS, Blind Spot-information og fartpilot.

Her skal også nævnes baksensor og advarsel for tværgående trafik ved bakning.

Fire køreprogrammer

Foto: Carsten Teiner

Den nye L200 har i årgang 2020 også fået ny og velfungerende automatgearkasse. Den er at foretrække frem for den manuelle gearkasse, som vi også har prøvet.

Vi har både kørt bilen med hårdt underlag og blødt underlag – begge dele klarer den uproblematisk. Man kan vælge imellem køreprogrammerne grus, sne, sand og sten, hvorefter bilen justerer vejgreb og bremser. Bilen har Mitsubishis Super Select 4×4 system med centralt differantiale-spær. Spær på bagakslen er ekstra. Der er nu en ændret undervogn med seks lags bladfjedre mod før fem.

Fast affjedret



På vejen er bilen ret fast affjedret, og ujævnheder mærkes tydeligt. Vi prøvede også at køre med 100 kg ballast, som hjalp meget på stabiliteten.

Helt lydfri er den dog ikke – især ikke ved acceleration – og der er også resonanslyde fra området bag forsæderne samt vindstøj. Til gengæld er den ganske hurtig under accelleration.