Her er den bedste varebil lige nu

Hvad er den bedste varebil, som penge kan købe lige for tiden? Den kåres hvert år med kåringen Årets Varebil, og nu er vinderen for 2020 fundet.

Valget faldt på Ford Transit Custom Plug-in Hybrid, der nu kan kalde sig Årets Varebil i Danmark 2020. Den stod klart øverst på sejrsskamlen, da prisuddelingen arrangeret af foreningen Danske Motorjournalister, som også står bag kåringen af Årets Bil, for nylig fandt sted på FDM Sjællandsringen.

Da stemmerne var talt op, blev Transit Custom Plug-in Hybrid kronet som en klokkeklar vinder blandt finalefeltet på seks kandidater. Den opnåede i alt 74 point med 18 point ned til andenpladsen.

Juryen bestående af otte danske motorjournalister lagde især vægt på Transit Custom Plug-in Hybrids avancerede hybridteknologi, der kommer både erhvervsdrivende kunder og samfundet til gode.

– Transit Custom Plug-in Hybrid er den rette vinder af Årets Varebil 2020, fordi den ganske enkelt repræsenterer den bedste løsning og er et grønnere alternativ til de gængse varebiler, siger juryformand Andreas Lang Hedegaard, der også er næstformand i foreningen Danske Motorjournalister og redaktør på Biltorvet.

– Ford har med Transit Custom Plug-in Hybrid ikke valgt den lette løsning, men den rette løsning – en løsning, der tager hensyn til kunden, da den har hybridteknologi, som hverken går på kompromis med pladsen, lasteevnen, indretningen eller ladetiden.

- Allervigtigst er dog, at Transit Custom Plug-in Hybrid også er et alternativ med lav CO2-udledning, der tager samfundets miljømæssige udfordringer alvorligt. Den virker relativt dyr i pris, men det hentes ind igen over hele varebilens levetid, siger han.

Pointfordeling blandt kandidaterne 1) Ford Transit Custom Plug-in Hybrid – 74 point 2) Volkswagen Transporter T6.1 – 56 point 3) Nisan NV300 – 32 point 4) Toyota Proace City – 29 point 5) Renault Master Z.E – 23 point 6) Opel Movano – 11 point

Knoklet

Hos Ford Danmark vækker titlen Årets Varebil 2020 både glæde og ’enorm stolthed’.

– Vi har i hvert led af vores organisation knoklet for at gøre Transit Custom Plug-in Hybrid til den bedste varebil i vores modelprogram nogensinde, siger Tom Maxmølris, Ford Danmarks Head of Commercial Vehicles.

– Den reducerer både udledningen og totalomkostningerne uden at give afkald på de praktiske egenskaber, som Transit Custom er verdenskendt for.

Den danske titel er ikke den eneste hæder, som den opladelige udgave af Ford Transit Custom er løbet med. Tidligere på året gik den samlede sejr ved International Van of the Year 2020 nemlig til Transit Custom.

Her var det faktisk hele Transit Customs hybridlinje – inklusive Transit Custom EcoBlue Hybrid – der blev udpeget som vinder.

Fords varebiler storsælger



Ford Transit har været på markedet siden starten af 1950’erne, og derfor er det lige før, man kan betragte Transitten som en institution i sig selv inden for varebiler.

Generelt er Ford et meget populært mærke inden for varebiler, og det er blandt andet takket være Transit-linjens brede modelprogram, at Ford er det førende varebilsmærke i både Danmark og Europa.

Sidste år var Fords varebiler for femte år i streg klasseledende i Europa. Samtidig ligger Fords danske markedsandel på varebiler i første halvår af 2020 på 24,5 procent, hvilket er en stigning på over fire procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Fords varebilsprogram har dermed været førende i Danmark de seneste seks år, og er det fortsat for syvende år i streg.

