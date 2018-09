Hydrauliklad gør din pickup endnu mere praktisk

Pickup-segmentet er på fremmarch. Mest i Sydeuropa, men også på vores breddegrader er de rå offroadere ved at møve sig ind på markedet.

Råstyrke og fleksibilitet – at bilerne kan bruges på både job og i fritiden – er tilsyneladende salgsargumenter, der falder i god jord hos bilkøberne.

Det lille Brøndby-baserede produktionsfirma PendelMatic har lavet en smart løsning til pickuppernes lad. Den hedder XTop og passer til samtlige modeller på det danske marked.



X Top kan låses, så godset er sikret inde på ladet. Foto: Thomas André Petersen

Indehaver af Pendelmatic, Jan Møller, er kendt i branchen som lidt af en Ole Opfinder, når der skal udtænkes nye løsninger og ombygninger til vare- og personbiler, der både passer til kundernes særlige ønsker og det danske afgiftssystem.

XTop er én af de første. Den er skabt ud fra tanken om, at pickupper på fabrikken bliver udstyret med et lad, der udsætter godset for vind, vejr og lange fingre.

- Det vil jo sige, at du skal sikre dit gods ved at køre din pickup i garage om natten eller tømme den hver dag til fyraften. Og selv om du gør det, så risikerer du at komme ud til et lad, der er fyldt med sne om morgenen, siger Jan Møller og tilføjer:

- Og hvis du monterer et rullegardin eller et almindeligt frontmonteret låg, så kan du ikke have noget ovenpå. Og hvad gør du, hvis der ligger ti centimeter sne på det, når du skal lukke det op?



Låget giver op til 90 centimeters frihøjde på ladet. Foto: Thomas André Petersen

Sov på ladet

Løsningen blev et solidt låg i rustfast stål med en hydraulisk løftekapacitet på 150 kilo, så du kan løfte det, selv om det er fyldt med materialer og værktøj.

En trådløs fjernbetjening følger med, så du ikke skal løfte en finger for at sætte mekanikken i gang – ud over lige at låse låget op.

Samtidigt er låget udstyret med solide surringsøjer, så gods, cykler og nedlagt vildt kan spændes forsvarligt fast.

- Man kan for eksempel montere en teltdug omkring det og så sove på ladet, mens du har dine ting ovenpå, hvis du er til camping. Der er mange muligheder, siger Jan Møller.



Det er muligt at have op til 150 kilo grej ovenpå låget. Foto: Thomas André Petersen

En af de ting der, ifølge indehaveren for alvor gør hydraulikladet anvendeligt i forhold til et traditionelt lad, er muligheden for at øge frihøjden i hele ladets længde.

- Den der løsning med at hængsle låget foran og så åbne det i en vinkel på 45 grader, den giver jo ingen mening, hvis man skal bruge det til noget. Med den her model får du 90 centimeter frihøjde i hele ladets længde, siger han og tilføjer:

- Og du kan have materialer, grej og tagboks monteret, mens du åbner den.

Jan Møller har taget patent på XTop-systemet i både Europa og USA, hvor han ser et potentiale for låget. Den findes også i en manuel version med gasdæmpere, men her kan du dog få problemer med at løfte låget med belastning.

- Ja, det er klart. Hele hemmeligheden ligger jo i den hydrauliske løfteanordning, og den gør det jo også lidt dyrere. Du kan stadig holde belastningen ved hjælp af afstandsstykker, der skydes ind mellem chassis og låg, men man løfter det jo ikke bare sådan lige med 150 kilo ovenpå, siger han.

Den manuelt betjente XTop koster 19.300 kroner plus moms. Med fjernbetjent hæve-sænkefunktion er prisen 28.500 kr. plus moms.