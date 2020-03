Jaguar Land Rover giver deres bud på fremtidens mobilitet

Jaguar Land Rover afslørede i februar deres koncept motorkøretøj, som er deres bud på, hvordan fremtidens urbane mobilitet kommer til at se ud.

Konceptet hedder Project Vector og er en del af selskabets såkaldte mission om Destination Zero. Jaguar Land Rovers ambition er at opnå nul CO2-udledning, nul ulykker og nul overbelastning.

Derfor har de udviklet en bil, der er fleksibel og kan bruges til flere ting. Samtidig siger Jaguar Land Rover, at bilerne er 'klar til at være selvkørende'.

- Jaguar Land Rover forstår de trends, som skaber vores moderne samfund.

Project Vector viser, at Jaguar Land Rover er førende inden for innovation, når det kommer til at gøre vores samfund sikrere og sundere og vores miljø renere, siger Ralf Speth, administrerende direktør i Jaguar Land Rover, i en pressemeddelelse.

Det indvendige af bilen omdannes hurtigt. Foto: Jaguar Land Rover

Fire meter lang

Køretøjet måler kun fire meter i længden og er designet til at køre i byen. Batteriet og drivlinen er pakket ned i gulvet.

Interiøret i bilen giver både mulighed for privat-eller delekørsel. Samtidig er der mulighed for at bruge bilerne kommercielt, da bilen kan omdannes til en varebil.

Jaguar Land Rover regner med, at de i første omgang vil samarbejde med byrådet i byen Coventry, som ligger i West Midlands-området i England. Her vil de lave et levende laboratorium for fremtidens mobilitet.

- Det er en unik mulighed: Et koncept, der er designet på et blankt kanvas af en stor bilfabrikant, som skal gøre byerne smartere med skræddersyede apps og økosystemer, siger professor og chefingeniøren hos Jaguar Land Rover, Gero Kempf.