Kan den blive ren igen?

Støvet hvirvler rundt i det blåhvide skær fra arbejdslampen. Det kradser i næsen, der ellers lige har vænnet sig til lugten af kemikalier og plejemidler i hallen.

Med lufttryk når Ronni Høj-Nielsen ned i alle sprækker og huller i varebilens kabine, og resterne af flere måneders byggestøv og jord bliver sendt ud fra sit skjul.

Ronni Høj-Nielsen er i gang med en af de første faser i klargøringen af en varevogn, der er ualmindeligt beskidt. Eller, for ham er det centimetertykke lag jord i varerum og kabine helt normalt, men det er alligevel mere, end den lokale pusleplads-støvsuger kan kapere.

Varebilens urene kvaliteter er også grunden til, at vi har rettet blikket mod den. For den ligner med stor sandsynlighed en del andre varebiler, der kører rundt i landet og er blevet stort set opgivet af deres ejere.

Bundmåtterne er samme farve som byggepladsen, sæderne har skjolder, og under dem gemmer sig muligvis en glemt bakke pommes frites eller en madpakke.

Derfor har vi sat os for at undersøge, hvor grænsen går for, hvad der kan blive pænt igen. Til det har vi allieret os med Ronni Høj-Nielsen fra Københavns Bilpleje og en Toyota ProAce, hvis tidligere fører har gjort meget lidt for at holde bilen ren.

- Det er helt normalt med biler, der ser ud som den her. De værste biler er dem, der er blevet brugt af entreprenører, murere og malere. De kan virkelig være beskidte, og har ofte også malerpletter på sæder og instrumentbord. Men i de fleste tilfælde kan vi godt få det af, siger Ronni Høj-Nielsen.

Kun et par ridser afslører, at bilen er blevet brugt før, og den er nu klar til et udstillingsvindue. Foto: Mathias Gram

Grænsen går ved prisen

Mens Ronni Høj-Nielsen arbejder i kabinen, skovler Tareq Alper og hans kollega indtil flere skovlfulde jord og skidt fra varerummet og op i en stor skraldespand.

Bag dem står en skinnende rød Ferrari California, og over kaffebordet hænger årets letpåklædte Würth-kalender, men det er alligevel en grøn og gammel Renault på gule plader, der løber med opmærksomheden.

Den har stået ude i så lang tid, at algerne har angrebet den ude som inde, og rundt om bilen ligger de næsten levende tæpper klar til en grundig behandling.

Ifølge Ronni Høj-Nielsen betyder det ikke så meget, om bilen er blevet løbende rengjort og vedligeholdt. Alt undtagen epoxy, lim og decideret slid kan som udgangspunkt vaskes væk. Han har været med til at rense biler, der er blevet udsat for malerbomber, som er blevet efterladt i naturen eller som hjemløse har boet i.

- Man kan godt få selv sådan nogle biler til at stå som hos forhandleren. Vi fik også engang en Mercedes, der havde stået under vand, ud at køre igen. Grænsen går for det meste kun ved, hvad det må koste, siger han.

Det meste af Tareq Alpers arm er forsvundet i motorrummet på den hvide Toyota. Den er rullet i vaskehal, og her skrubber han de olierede dele under kølerhjelmen med håndkraft.

De traditionelle vaskehalsbørster i hjørnet får lov at stå stille i dag, for bilen rengøres i stedet med knofedt og vand på højt tryk.

Efter afvaskningen går alle tilstedeværende i gang med at tørre testbilen. Normalt kan det tage op til en time for en enkelt mand at gøre det, for det er i tørringsprocessen, at flyverust og tjære fjernes fra bilen.

Først herefter kan de gå i gang med den sidste fase: Rensning af kabinen. Og her er det vigtigste værktøj noget mere lavpraktisk end tidligere på dagen.

- Mange tænker nok ikke over det, men det er lidt ligesom at vaske op. Man kommer langt med en børste, siger Ronni Høj-Nielsen, mens han skiftevis børster og tørrer en af kabinens luftdyser.

Tareq Alper arbejder fra toppen og ned i kabinen, der er mudret godt til. Foto: Mathias Gram

Konklusion

Normalt tager det en hel dag at få bilen rengjort. Resultatet er dog også derefter: Motorrum og kabine står som i en fabriksny bil, hvor man næsten er ked af at træde op på trinbrættet, og i varerummet er det kun ridser og et par genstridige pletter på trægulvet, der afslører, at bilen er blevet brugt før.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Svært at gøre derhjemme

Instrumentbordet bliver skrubbet med børste. Foto: Mathias Gram

I Glostrup arbejder Københavns Bilpleje hovedsageligt med varebiler, der skal klargøres, inden de skifter hænder eller skal sælges.

Det kan i nogle tilfælde være nok til at gøre bilen mere værd, men spørger man Ronni Høj-Nielsen, er det svært at gøre det grundigt nok hjemme på villavejen.

- Man kan sagtens lave et godt resultat derhjemme, men sådan en som den, vi har kigget på nu, den ville de fleste nok have givet op på undervejs. Hvordan skal man rense sæderne, og hvordan får man instrumentbordet pænt? Man kan godt trække en klud henover, men det bliver det jo ikke rent af, siger han.

De håndværkerbiler, som bliver givet op på, ender ifølge Ronni Høj-Nielsen ofte med at blive købt billigt af forhandlere, der så sender dem forbi klargøringsvirksomheder som Københavns Bilpleje.

- De ved, at det er muligt at få bilerne tilbage i god stand, siger han.

Før og efter: Varerummet bærer præg af et hårdt liv, men bliver rengjort i bund. Foto: Mathias Gram

Foto: Mathias Gram

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bilpleje i syv trin

Største overraskelse er kabinen, der er som ny. Foto: Mathias Gram

Hos Københavns Bilpleje gør man meget ud af at arbejde systematisk med bilerne. En klargøring kan opdeles i syv trin:

1. Varebilen tømmes først for affald.

2. Kabinen og varerummet støvsuges for at sikre, at man bare ikke flytter skidt og jord fra et sted til et andet.

3. Hele bilen blæses med lufttryk for at få skidtet op, hvor man ellers ikke kan komme til.

4. Varebilen sæbes ind og grundrenses. 5. Selv om bilen nu er vasket, sidder der stadig tjære og rødt flyverust i lakken. Det renses af, når bilen tørres. Tørringen tager gerne en times tid.

6. Bilen gøres ren indvendig med magiske svampe, børste og tæpperenser, hvis sæderne er meget beskidte.

7. Instrumentbord, dør-sider og trinbrædder friskes op med vinylrens, så de får den originale farve tilbage.