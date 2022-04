Kassebil med civile kvaliteter

Først slår det mig, hvor let jeg har ved at finde mig til rette inden i den kompakte varebil.

Da jeg måler lige under to meter, og pladsforhold i kabinen ikke altid er bilproducenternes førsteprioritet, når der skal udvikles nye varebiler, er det ikke hver gang, at jeg har nøglerne til en ‘håndværkerbil’, at jeg kan finde plads til både ben og hovede.

Men det har jeg faktisk her, selvom testbilen, et eksemplar af den nye Mercedes-Benz Citan, tilhører klassen for kompakte varevogne.

Citan er den mindste varebil i Mercedes-Benz’ modelprogram for erhvervsbiler, og den nye version er designet, så den i højere grad minder om Vito og Sprinter.

Med de korte udhæng over hjulene og de fyldige skærmkasser ved hjulene ser den nye Citan ifølge Mercedes-Benz mere robust og sportslig ud end tidligere.

Om den ligefrem er sportslig at se på, er tvivlsomt og nok desuden heller ikke særlig vigtigt. Men når man ser bilen i levende live, har tyskerne en pointe i, at den ser mere hårdfør og robust ud.

Foto: Niels Friis

Fornuftig motor

Testbilen er i den lange version af de to muligheder, der er, og testbilen er desuden udstyret med en lille fire-cylindret dieselmotor, der yder 95 hk og 260 Nm. Med ydelser i det leje siger det næsten sig selv, at der ikke er ubegrænset power at hente, når man trykker speederfoden ned.

Men den skal heller ikke nødvendigvis levere kræfter som i et godstog, og langt hen ad vejen fungerer dieselmotoren fint og fornuftigt i samspillet med den seks-trins manuelle gearkasse.

For selvom dieselmotoren måske godt kunne bruge lidt flere kræfter, leverer den til gengæld, når det handler om økonomi. Den er opgivet til 19,2 km/l, og i praksis virker det muligt konsekvent at få den til at køre omkring de 18 km/l, hvis man tænker sig en smule om.

I tider med høje priser på brændstof og stigende inflation bør brændstoføkonomien tælle lige så meget som antallet af hestekræfter og et stort drejningsmoment. Og her stiller Citan med en solid pakke.

Pladsforhold

Fordi varebilen hører til i den kompakte klasse, er den let at manøvrere rundt i bytrafik, og på intet tidspunkt sidder man med følelsen af, at man er kørende i et stort skrummel af en bil.

Det er da heller ikke tilfældet, for med længde på cirka 4,5 meter er den faktisk ikke længere end mange helt almindelige personbiler.

Samtidig sidder man højt, og derfor er overblikket i trafikken godt.

Infotainment med MBUX-system er et af Citans store højdepunkter. Foto: Niels Friis

Har den kompakte størrelse så gjort ondt på rummeligheden i varebilen? Faktisk ikke. Varerummet i bilen kan klare op til 2,9 kubikmeter, og fordi den kommer med en fleksibel skillevæg, kan man inddrage passagersædet som en del af varerummet, hvorfor opbevaringspladsen forlænges til op til 3,05 meter.

Citan må derudover trække op til 1,5 ton og fås desuden med skydedøre på begge sider, ligesom det er muligt at vælge mellem top- eller sidehængslede bagdøre.

Foto: Niels Friis

Når det indre tæller

Et af højdepunkterne på de indre linjer hos Mercedes-Benz Citan er, at man kan tilvælge Mercedes’ MBUX-system som bilens infotainment i den syv tommer store skærm i midten af kabinen.

MBUX er et velkendt produkt fra Mercedes’ personbiler, og derfor føles det intuitivt og let i brug, når man betjener det i varebilen. Det er fornemt, at den slags udstyr nu finder vej over i varebilerne, så de fremtræder næsten lige så moderne som personbilerne.

Selvom der er mange elementer, der spiller i kabinen og i indretningen af den nye Citan, er der enkelte ting, der vækker undren.

Eksempelvis er kopholderne placeret langt nede under armlænet og er faktisk derfor svære at komme til. Man skal krænge armen rundt om armlænet og række langt ned for at nå kaffekoppen, og derfor kan man også opleve, at det tager fokus fra trafikken, når man skal have fat i kaffekoppen eller vandflasken.

Det tager nu ikke noget fra den samlede oplevelse.

Selv om Citan er lille af en erhvervsbil at være, så kan varerummet klare helt op til 2,9 kubikmeter. Foto: Niels Friis

Konklusion

Med udstyr og en fysisk størrelse, som man normalt finder på personbiler, er Mercedes-Benz Citan en velkørende og letkørt varebil, der er oplagt til malermesteren eller lignende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En elektrisk Citan

Citan er også på vej i en elektrisk model. Foto: Niels Friis

Er man ikke til dieselmotoren i Citan, kan den snart fås som 100 procent elektrisk model, kaldet eCitan.

Elbiludgaven af Citan lanceres i anden halvdel af 2022, og den kommer med en forventet rækkevidde på op til 285 kilometer på en opladning.

Desuden lover Mercedes, at elbilen vil byde på samme rummelighed som de konventionelle søstermodeller og fås desuden med mulighed for træk.

Er man nervøs for, at rækkevidden på 285 kilometer ikke er nok, kan man glæde sig over, at eCitan kan lade batteriet fra 10 til 80 procent på ned til 40 minutter ved lynladning.

Endnu er de danske priser på Mercedes-Benz eCitan ikke offentliggjort.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Prisvinder



Hvis man gerne vil køre rundt i en varebil, som af eksperter betragtes som noget ekstraordinært, er Mercedes-Benz Citan et godt bud.

Hvert år kårer biljournalister fra hele Europa de bedste nye varebiler ud fra kriterier som forbrug, sikkerhed og bæredygtighed. Det blev Mercedes-Benz Citan, som løb med titlen som Van of the Year 2022.

I alt 14 nye modeller fra 11 producenter var med i opløbet, og selvom Citan deler førstepladsen med Renault Kangoo, fremhæver juryen især MBUX-infotainmentsystemet som en afgørende feature, der der adskiller Citan fra resten af feltet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------