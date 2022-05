Krig og krise udløser voldsomme prisstigninger

Mørke skyer ruller ind fra øst, hvor krigen i Ukraine har fået priserne på en lang række varer til at eksplodere.

Det gælder ikke kun i supermarkedet, men også de steder, hvor landets håndværkere hiver materialer og redskaber ned fra hylderne.

Det er de nødt til, hvis de skal kunne udføre deres arbejde.

Men pludselig er priserne på stål, aluminium og en lang række andre varegrupper skudt i vejret, og det gør det svært at få forretningen til at løbe rundt.

Inflationen på byggematerialer var allerede høj, da Vladimir Putin beordrede sine kampvogne til den ukrainske grænse, og den kommende tid vil de kun stige yderligere. Flere af den danske byggebranches materialer kommer nemlig fra Rusland. For eksempel er der lige nu seriøse udfordringer med at skaffe jern og stål.

- I øjeblikket hersker der usikkerhed i bygge- og anlægsbranchen, siger Lasse Lundqvist, der er konsulent i SMVdanmark, i en pressemeddelelse.

Køber stort ind

De høje priser bliver anført som en udfordring af 61 procent af byggevirksomhederne, viser en rundspørge fra SMVdanmark. Til sammenligning nævner kun 40 procent af de adspurgte virksomhed mangel på arbejdskraft som en udfordring. Det har ellers været en dominerende dagsorden i branchen i flere år.

SMVdanmark tøver ikke med at udråbe de stigende priser på materialer og råvarer til det største enkeltstående problem i den danske bygge og anlægsbranche, mens erhvervsorganisationen DI Byggeri frygter tomme ordrebøger.

Der er flere eksempler på offentlige bygge- og anlægsprojekter, som er blevet udskudt på grund af prisstigningerne, og i medierne har man kunnet læse om almindelige danskere, der venter med at renovere og bygge om, fordi de er bekymret for ekstraregninger.

I Børsen fortæller tømrermester Ole B. Sørensen fra Snedkergaarden, at han har helgarderet sin virksomhed ved at indkøbe en stor bunke byggematerialer, så han ikke risikerer at stå med tomme lagre.

- Vi må forsøge at kigge dybt i glaskuglen og satse på, at vores disponeringer ender fornuftigt. Og så handler det bare om at købe de varer, som vi ved, at vi skal bruge, mens priserne er gode. Fordi det eneste, vi er sikre på, er, at de bliver højere endnu.

Skal nok falde til ro

Både Rusland og Ukraine er store råvareproducenter, og især materialer som jern og stål forventes at eksplodere i pris.

For at gøre ondt værre er fragtpriserne også skudt i vejret, da brændstofpriserne som bekendt også har pil opad, mens forbrugertilliden er på laveste niveau siden 1988, viser den såkaldte forbrugertillidsindikator fra Danmarks Statistik.

Ifølge Elly Kjems Hove, der er underdirektør i DI Byggeri, er der så meget usikkerhed om priserne på byggematerialer, at mange håndværkere har suspenderet deres tilbud og er nødt til at lave nye kontrakter.

Til Avisen Danmark opfordrer hun til, at virksomheder i byggebranchen går i dialog med deres kunder om priserne, ’så ingen knækker nakken, mens uroen står på’.

- Priserne skal nok falde til ro på et tidspunkt, men lige nu er der for mange ubekendte til at sige hvornår og hvordan.

Desperat opråb: Staten skal hjælpe os



Det er vanskelige tider for landets håndværkere, der ikke ved, hvor meget de skal ud og betale for stål, træ og maling, når de afgiver tilbud til en kunde.

Historiske prisstigninger på en lang række byggematerialer skaber usikkerhed i branchen, og det får nu SMVdanmark til at råbe vagt i gevær.

Ifølge Lasse Lundqvist, der er konsulent i SMVdanmark, bør myndighederne vise forståelse for håndværkere, der er kommet i klemme, fordi de har indgået fastprisaftaler og nu er bundet af kontrakter, hvor de risikerer at tabe penge på at gå på arbejde.

- Det offentlige har et særligt ansvar for at sikre, at deres kontrakter med private virksomheder er rimelige og ikke gør sunde og veldrevne virksomheder økonomisk usikre, siger han i en pressemeddelelse.

Flere er gået konkurs

Der er allerede eksempler på håndværkerfirmaer, som har måttet dreje nøglen om, fordi de har været låst af kontrakter, som de indgik tilbage i 2020, da prisstigningerne på byggematerialer stadig var til at overskue.

Spørger man Lasse Lundqvist, har vi næppe set det sidste til sanktionerne mod Rusland, og det kan være med til at drive priserne yderligere op.

- Derfor bør regeringen også straks sikre, at man har det nødvendige mandat i EU til, at vi kan yde støtte til de mest berørte virksomheder.

