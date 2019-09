Livreddende teknologi har nået arbejdsbilerne

Ekstra Bladet var inviteret til Stuttgart af Mercedes-Benz Danmark.

STUTTGART (Ekstra Bladet Biler): Den store Mercedes-Benz Sprinter drejer væk fra testbanen og ind på et lille sidespor. Langt ude foran holder en varebil parkeret. Bag sig har den en spinkel anhænger med en luftfyldt ballon, der skal forestille at være en Mercedes Citan.

– Losfahren, siger den tyske instruktør med bestemt mine ned i walkie-talkien.

En stemme skratter uforståeligt i den anden ende, og varebilen med den oppustelige Citan sætter i gang. Vi haler dog stadig ubehageligt hurtigt ind på den forankørende. Instrumentbordet afslører, at farten er lige omkring 60 km/t. Men mod al logik holder instruktøren den der.

Sprinterens computer har nu også registreret, at der er fare under opsejling. Den bipper insisterende af sin fører, mens der stadig er tid, og bremser så en smule for at ruske op i ham. Det har dog ikke den store effekt på instruktøren, der fortsætter uden at fortrække en mine. For en uprøvet passager som mig får synet af ballonen, der nu er faretruende tæt på, til gengæld hver en muskel i kroppen til at spænde.

Den metalliske lyd af bremseskiverne, der strammer til, blander sig med et øredøvende hvin fra dækkene. Bagenden løfter sig så højt, at det et kort sekund føles, som om vi fortsætter på to hjul. Og bilens hastighed rasler ned. I erkendelse af, at føreren ikke vil gøre noget for at lade os undslippe en nærtforestående og ganske ubehagelig skæbne, har Sprinterens computer taget over.

Dens nødbremsesystem standser bilen med ganske kort afstand til den oppustelige Citan. Instruktøren vender sig mod sine passagerer og spørger så med et stort grin: ’Wanna go again?’

Foto: Mercedes-Benz

Nødbremse som standard

Testen af nødbremsesystemet i Sprinter foregår på Mercedes-Benz’ private testbane udenfor Stuttgart. Her er vi blevet inviteret ned for at prøve kræfter med det arsenal af sikkerhedssystemer, som den nye model fås med: Foruden nødbremse tæller de blandt andet træthedsalarm, 360 graders kamera, vejbane- og blindvinkelassistent.

Altsammen har længe kunnet fås til personbiler, mens varebiler over en bred kam har haltet bagefter. Det ser dog ud til at være ved at ændre sig. Den aktive bremseassistent er blandt standardudstyret i selv den billigste udgave af den nye Mercedes-Benz Sprinter, og det samme er tilfældet hos konkurrenten Volkswagen Crafter, hvor systemet dog kun fungerer op til 30 km/t.

Også den nye Renault Master, der lanceres senere på året, får ifølge producenten en bremseassistent, der kan bruges både i byen og på motorvejen.

Der er dog stadig et stykke vej endnu. I Mercedes-Benz Sprinter skal man eksempelvis stadig betale ekstra for en airbag i passagersiden, og vil man have den fulde pakke af sikkerhedssystemer, skal der i skrivende stund lægges knap 40.000 kroner til prisen for den billigste Sprinter 211 CDI.

Foto: Mercedes-Benz

Spændt op til kuling

Nødbremsen er imidlertid ikke det eneste, man i dag får uden beregning, når man køber ny varebil. Uanset om man kigger på listen over standardudstyr hos Mercedes-Benz eller Volkswagen, er der andet og mere hjælp at få, selv om man lader ekstraudstyret være. Et af systemerne, som er standardudstyr hos både Crafter og Sprinter, får vi lov at mærke på testbanen udenfor Stuttgart.

Mercedes-Benz har her opsat to store blæsere langs ruten. Vinden herfra skal minde om den, man eksempelvis kan møde ved pylonerne på Storebæltsbroen, og som kan få selv mindre biler til at ændre kurs. Vi kører ind foran blæserne, men bliver mod forventning ikke kastet til siden. Den store kassevogn reagerer prompte på den nye situation og holder sin bane.

Sprinter er udstyret med en sidevindsassistent fra fabrikken, der konstant overvåger og tilpasser sig de vindforhold, varebilen kører igennem. Bag rattet føles det mest af alt, som om den gør sig klar til en mavepuster, suger vejret ind og spænder op i mellemgulvet. En lille lampe i instrumentpanelet afslører dog, at computeren arbejder på højtryk i kulissen.