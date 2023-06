Mekaniker: - Det er meget sjovere at skrue i racerbiler

Martin Sally har selv siddet bag rattet i en racerbil i mange år. I dag har han som mekaniker viet sit liv til at servicere racerbilerne og racerkørerne

Hans far kørte racerbil, fra han var 18 år, og selv var han den første i Danmark, der fik licens til at køre racerbil som 15-årig.

Men det var ikke kun ønsket om at køre de hurtigste og vildeste biler i verden, der trak i den i dag 38-årige Martin Sally fra Mørke. Han var også optaget af at skrue på racerbilerne.

- Jeg har altid gået hjemme i min fars garage og rodet med knallerter og plæneklippere, fortæller Martin Sally.

Som 18-årig blev han uddannet automekaniker, og som 23-årig åbnede han et værksted med sin far, hvor han reparerer racerbiler og lejer dem ud.

- Vi kunne lige så godt gøre vores hobby til vores levevej, fortæller Martin Sally.

Arkivfoto: Getty Creative

Meget mere teknisk

Da Martin Sally for mere end 20 år siden var i lære som automekaniker, skruede han på almindelige biler.

Annonce:

- Det er meget sjovere at skrue i racerbiler end i almindelige biler, synes jeg. På et personbilsværksted bliver det mere trivielt. Det hele skal piskes igennem, der skal laves dæk, bremser eller service, fortæller Martin Sally og fortsætter:

- Som racerbilmekaniker er der noget forskelligt at lave hver dag, og man kan gå og nusse med tingene. Det er meget mere teknisk, og vi skal justere alt fra støddæmper til dæktryk, for det er ikke ligegyldigt på en racerbil, fortæller Martin Sally.

Mens det typisk tager et par timer at gå en almindelig bil efter i sømmene, tager det en uge at gøre en racerbil, der har været til en times racerløb, klar igen. Den skal nemlig skilles fuldstændig ad og samles igen.

- Det er nødvendigt. Bilerne bliver så hårdt belastet under et løb, at det svarer til en fem år gammel personbil. Det er biler, der er tunet og lavet til det yderste i blandt andet kulfiber og magnesium, så det er mere skrøbeligt, fortæller Martin Sally.

Annonce:

Martin Sally har også sit eget team, Sally Racing, med racerkørere, som lejer bilerne af ham. Ofte er han selv med til løbene som mekaniker.

- Ved et løb er der mere arbejde for mekanikeren end køreren. Hvis bilen går i stykker undervejs, står vi klar til at reparere den, og halvvejs skifter man hjul på bilen.

Mens man på et personbilsværksted typisk arbejder fra 07 til 16 hver dag, arbejder Martin Sally på mere skæve tidspunkter. Blandt andet i weekender, når han er med til racerløb, og nogle gange dag og nat for at kunne nå at gøre racerbilen klar til næste løb.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hygge i fokus: - Vi kunne lige så godt skifte racerbilen ud med en hest

Racerbilmekanikeren og teamejeren Martin Sally bruger 12 til 15 weekender om året på at være med som mekaniker til racerløb. Typisk er han til langdistanceløb i Danmark, som blot varer en time, men holdet bruger en hel weekend på det.

Annonce:

- Vores lastbiler med biler, sovepladser og telte skal gøres klar, vi skal sætte vores telt op og gøre vores værksted ved løbet klar, fortæller Martin Sally.

Han bruger dog med glæde dag, nat og weekender på praktiske ting, men det er hverken medaljer eller selve racerløbet, der er hovedårsagen til det.

- Der er et kæmpe kammeratskab i sporten. Vi hygger og pjatter - også med de andre hold. Det er selvfølgelig en lidt dyr måde at hygge sig på. Vi kunne lige så godt have en hest med som en racerbil, men nu er det jo motorsport, der er vores hobby, siger Martin Sally.

Siden 2016 har Martin Sally og teamet også været til 14-dages racerløbet, 24h Series, som består af et 24-timers løb i Dubai og et løb på Formel 1-banen Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

- Banen er den vildeste. Det hele spiller bare, solen skinner og græsset er grønt. Det er en fantastisk oplevelse, atmosfæren er god, og vi hygger os helt vildt, fortæller Martin Sally.

Stor interesse for fjernvarmekurser blandt ledige