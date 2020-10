Når du skal frem overalt

Jeg triller langsomt ud over skråningen. Den store snude på bilen gør, at jeg ikke kan se, hvor jeg er på vej hen. Mit hjerte slår et ekstra slag. Instruktøren ved min højre side har prøvet det så mange gange, at han tager det med stoisk ro.

Havde han ikke været her, kunne jeg i øvrigt også bruge ét af bilens kameraer i front til at 'se' der, hvor fronten spærrer for udsynet, hvis jeg ville kurere min usikkerhed.

Halvvejs nede af skråningen beder instruktøren mig om at bremse op. Det føles naturstridigt med tanke på hældningsprocenten. Han slår bilens Hill Descent Control til og beder mig slippe både bremser og speeder.

Nu sørger bilen selv for at fragte os sikkert ned ad den 30 grader stejle skråning, og med bilens knap til fartpiloten kan jeg skrue op og ned for farten, mens vi kører.

Den nye Land Rover Defender skal løfte en arv så stor, at det kan synes en umulig opgave. Forgængeren var elsket for dens rå kompromisløshed og evner i terrænet, men en ny udgave var nødvendig for at bringe firehjulstrækkeren ind i moderne tider med øgede krav til sikkerhed og miljø.

Særligt på de indre linjer er Land Rover Defender blevet en med lysår mere moderne bil i forhold til forgængeren. Foto: Niels Friis

Overraskende komfort

Jeg har sat Ib Hammer, som er instruktør ved Land Rover Experience Center ved Tirsbæk Gods, stævne, så da jeg har hentet testbilen, en Land Rover Defender 110 med en to-liters dieselmotor under hjelmen, lidt uden for København, venter en fornuftig køretur på tværs af landet for at ramme godset et stykke uden for Vejle.

Det giver mig muligheden for at prøve den nye Defender, som netop er kommet i en van-udgave på gule plader til blandt andre håndværkere, på en længere motorvejsstrækning. Den udgåede Defender var mange ting, men komfortabel ved motorvejskørsel var ikke én af dem.

Her har Land Rover taget et kvantespring med den nye version. Dieselmotoren med 240 hk falder hurtigt til ro, og undervognen absorberer vejens ujævnheder på fornem vis, så turen på tværs af landet faktisk ender som en ganske afslappende af slagsen.

Af motorvejen igen afslører et par hurtige sving i fornuftig fart, at Defender stadig er en gigant med en vægt på næsten 2,5 ton og et højt tyngdepunkt. For her føles modellen i høj sø.

Det er nu heller ikke i hurtige kurver, at en Land Rover Defender skal brillere, så derfor er det passende at hive modellen en tur ind på Land Rovers eget Experience Center ved Tirsbæk Gods, hvor firehjulstrækkeren skal vise, hvad den reelt dur til, når asfalten ophører.

Med et enkelt tryk på en knap hæver luftundervognen bilen med syv cm, så frihøjden øges. Foto: Niels Friis

Højteknologisk

Omgivelserne ved Tirsbæk Gods er foruden at være afsindigt smukke også en prøvelse for enhver bil, for skovområdet byder på mudrede spor, sandgrave, stejle skovveje og smalle passager. Heldigvis for mig, som er en uprøvet offroad-bilist, så afhænger Land Roverens succes i de krævende omgivelser ikke af mine evner.

Land Rover har hældt al deres viden, erfaring og teknologi ned i denne model for at gøre den så imponerende i terrænet, som det er muligt. Ved et tryk på en knap hæver luftundervognen sig med cirka syv cm, så undervognen ikke rammer på noget.

I bilens kontrolpanel kan jeg vælge mellem flere forskellige offroad-programmer, som hver især er optimeret til eksempelvis kørsel i sand, mudder eller sten. Configurable Terrain Response kalder Land Rover nyheden, som er en tilføjelse til Terrain Response-systemet.

Nyhedens største force i virkeligheden er, at den gør det muligt for amatører som mig at beherske selv det mest krævende offroad-terræn, dette land kan byde på, uden at det virker, som om Defender overhovedet skal anstrenge sig.

Kun på ét tidspunkt virker det, som om firehjulstrækkeren skal over hvilepuls for at få os afsted. Fra strandkanten ved Vejle Fjord går en stejl vej op til venstre ind i skoven igen, og her har forreste venstre hjul svært ved at få fat.

Land Roveren noterer problemet og sender kræfterne til de øvrige tre hjul, som har greb, og med et snuptag er vi væk fra stranden og inde i skoven.

De mest hårdføre Defender-entusiaster vil nok mene, at den nye Defender er blevet for poleret og for teknologisk. Det kan der også godt være en vis sandhed i, men omvendt er det en kæmpe styrke, at den gør offroad-kørsel tilgængeligt for menigmand.

Det store spørgsmål er, om man ville turde at ridse en bil til langt over en halv million kroner.

Herfra styrer man Land Roverens opsætning, så man optimerer chancerne for, at den klarer sig i terrænet. Foto: Niels Friis

Konklusion

Har man brug for en voldsomt fed trækhest til sin håndværkerbiks, er den nye Land Rover Defender et bud med stort overskud. Den kan trække maskiner rundt til hverdag og køre tværs over en vulkan, når det er weekend.

+ Komfort

Evner i terrænet

Imponerende teknologi ÷ Måske for teknologisk?

Defender som varebil



Kort tid efter, at den nye Land Rover Defender blev lanceret som personbil, offentliggjorde briterne planerne for van-udgaven af samme bil.

Land Rover Defender Hard Top hedder den, hvis navn trækker tråde tilbage til 1950’erne. Den kan både fås i den korte 90-version og den lange 110-version.

Prisen i Danmark starter for den billigste version, kaldet D200, ved 675.700 kr. inkl. moms for den lange 110-version.

Kan du nøjes med den korte 90’er, fås den inkl. moms og med samme 200 hk dieselmotor fra 611.700 kr.

Land Rover Experience Center

Foto: Niels Friis

Er du Land Rover-ejer, offroad-interesseret eller har du bare lyst til en fed oplevelse, skal du overveje at lægge vejen forbi Tirsbæk Gods ved Vejle Fjord. Her har Land Rover Experience Center, som er landets eneste professionelle offroad-center, nemlig hjemme.

I den smukke kuperede natur ved Vejle Fjord har du mulighed for – enten i en af centrets Land Rovere eller i din egen bil – at prøve kræfter med ægte, hårdfør terrænkørsel. Stedet bruges blandt andre af soldater, der træner i terrænkørsel.

Instruktørerne er en flok garvede chauffører, der kan hjælpe dig til at få det optimale ud af din egen eller Land Rovers bil.

Land Rover Defender 110 D240 Pris som 110-varebil (fra): 675.700 kr. Pris (testbil på hvide plader): 1.234.500 kr. Motor: 2,0-liters dieselmotor Gearkasse: Otte-trins automatgearkasse med reduktionsgear Ydelse: 240 hk v. 4000 o./min. Maks. moment: 430 Nm v. 1400 o./min. Brændstofforbrug: 13,1 km/l CO2-udledning: 199 g/km Acceleration (0-100 km/t): 9,1 sek. Topfart: 188 km/t. Anhængervægt: Op til 3500 kg Vadedybde: Op til 900 mm Frihøjde: Op til 291 mm

