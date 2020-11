Nu bliver discountvarebil endnu billigere

Er luksus og mærket i fronten af bilen ikke det vigtigste for dig, når du vælger varebil, kan det være, du skal kigge mod Dacia.

Det rumænske bilmærke har nemlig sænket prisen på varebilen Dacia Dokker her i bilens efterår, inden en ny model skal tage over næste år.

Det betyder, at man lige nu kan få en Dacia Dokker helt ned til en pris på 87.350 kroner ekskl. moms.

Og hvad får man så for pengene? For discountprisen får man en varebil med et lastrum på 3,3 kubikmeter. Dokker tilhører klassen for kompakte varevogne, så pladsen er i sagens natur ikke ubegrænset. Med en skillevæg mellem førerhus og lastrum har Dokker en lastlængde på 1,9 meter.

På de indre linjer venter aircondition, skydedør, parkeringssensor og bakkamera. Modellen er udstyret med en 95 hk dieselmotor, der nok ikke tilbyder den store trækkraft, men til gengæld er økonomisk.

- Dacia Dokker synger på sidste vers. Næste år får vi en Renault Express, der erstatter Dacia Dokker, men vi har fået masser af produktionspladser, så derfor intensiverer vi nu salgsindsatsen, og sætter priserne ned, siger Søren Hyltoft, pressechef i Dacia Danmark.

Prisoffensiv virker

Der er faktisk noget, der tyder på, at Dacias tilbud på Dokker-modellen har en effekt.

I oktober måned blev der således solgt 131 eksemplarer af Dacia Dokker.

Det viser tal fra De Danske Bilimportører. Dermed blev den rumænske varebil den sjettemest solgte varebil i Danmark i den seneste måned.

Det er væsentligt flere, end der blev solgt i september måned, inden prisen blev sat ned. Her lå salget af Dacia Dokker på 86 eksemplarer. I august lå Dacia Dokker-salget på 51 nye eksemplarer.

Søren Hyltoft oplyser, at der i Danmark er solgt lige omkring 3900 Dacia Dokker som varevogn siden introduktionen i 2015.

Vil man hellere lease sin varebil, kan det også lade sig gøre med en Dacia Dokker. Her ligger førstegangsbetalingen på en Dacia Dokker 1,5 dCi 95 Essential Tekno Van på 14.995 kr.

Den månedlige ydelse er 1295 kr., og leasingperioden er 60 måneder.