Nu bygger de elektrisk Transit

Den nye elektriske Transit kan sagtens gå hen og blive en vigtig varebil for Ford.

Den amerikanske bilgigant har allerede fået ordrer på over 5000 stk af den 100 procent elektriske varebil, og produktionen af el-varebilen er gået i gang på Fords tyrkiske fabrik i Kocaeli.

Faktisk er efterspørgslen på varebilen så stor, at fabrikken nu bruger al kapacitet på at producere E-Transit for at imødekommende efterspørgslen fra de europæiske kunder.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

- Vi tager hul på et nyt og elektrisk kapitel, der bygger videre på vores i forvejen stærke partnerskab. Dette er det første skridt i forvandlingen af den tyrkiske fabrik, der kommer til at spille en afgørende rolle i Fords produktion af elektriske varebiler i Europa, siger Hans Schep fra Ford Europa i pressemeddelelsen.

Mange varianter

Hvis man vil have den nye Ford, har man mulighed for at vælge mellem 25 forskellige varianter, og el-varebilen kommer med fornuftig batteristørrelse, rækkevidde og motorydelse.

Den vil blive tilbudt med motorydelser på 184 og 269 hk, og batteriet på 68 kWh giver en rækkevidde på op til 317 kilometer - ligesom den kan oplades fra 15 til 80 procent på 34 minutter ved en DC-hurtiglader med op til 115 kW.

Næste år kommer Transit

Custom i en 100 procent elektrisk udgave, mens en fuldelektrisk Transit Courier vil være tilgængelig i 2024.Disse vil også være tilgængelige i fuldelektriske personbilsvarianter i form af Tourneo Custom og Tourneo Courier.

Ford E-Transit fik guld i sikkerhedstest hos det europæiske samarbejde Euro NCAP.

- Myndighedens anerkendelse af Ford E-Transit er et tydeligt bevis på Fords gennemgribende forpligtelse for kundernes sikkerhed på tværs af vores modelprogram, sgier Stuart Southgate, som er chef for sikkerhed hos Ford Europa, i pressemeddelelsen.

- Ford E-Transits avancerede førerassistancesystemer passer ikke kun på varebilens chauffør og andre trafikanter, men sørger også for, at vores kunder får mest muligt ud af deres varebil med minimal nedetid og begrænsede omkostninger til forsikring og reparation efter eventuelle uheld, siger han.

De første kunder har desuden allerede fået leveret deres nye Ford E-Transit.

Vil være blandt verdens største

Senere følger en mindre Custom-udgave af el-Transitten. Foto: Ford

Ford har store ambitioner, når det gælder elektriske biler.

Ford har for nylig afsløret sine ambitiøse planer for en elektrisk fremtid med et modelprogram på ni elektriske biler inden udgangen af 2024.

Samtidig har Ford en plan om at investere to milliader euro, cirka 15 milliarder kroner, i den tyrkiske fabrik Otosan. Antallet af ansatte øges med omkring 3000 personer for dermed at kunne skrue godt op for produktionen.

Tidligere i år kom det frem, at Ford arbejder på et nyt brancheførende joint venture-selskab i Tyrkiet.

Det bliver efter planen en af de største fabrikker til produktion af batterier til elbiler i Europa. Målet er at begynde produktionen af fabrikken i 2025.

