Nu kan varebilen selv sørge for at køre grønt

Ford åbner nu for ny teknologi, så hybrid-varebiler selv sørger for at køre grønt i en miljøzone

Du er på vej ind i en større by i din varebil. I byen er der en miljøzone, som kun tillader kørsel med emissionsfrie køretøjer, og kører man derind alligevel, så vanker der en bøde.

I den nye Ford Transit Custom Plug-in Hybrid er det ikke et problem. Den nye opladelige hybridudgave af Fords populære varebil har nemlig såkaldt geofencing-teknologi, der automatisk skifter til emissionsfri kørsel på strøm, når den eksempelvis kører ind i byområder med miljøzoner.

Det oplyser Ford Danmark i en pressemeddelelse.

Motoren slår selv til

Geofencing fungerer som en virtuel grænse i GPS’en i den opladelige Ford Transit Custom. Når man kører ind i en miljøzone, registreres det i navigationssytemet, hvorefter teknologien automatisk skifter til ren elektrisk kørsel.

Geofencing-systemet gemmer varebilens kilometertal og opholdstid i miljøzonen som krypteret data, der kan deles med lokale myndigheder for at give et billede af kørslen på ren strøm.

Når Transit Custom plug-in hybrid kører ud af miljøzonen igen, kan benzinmotoren igen bruges som rækkeviddeforlænger. I modellen er det nemlig altid den elektriske motor, der driver hjulene, mens benzinmotoren udelukkende fungerer som en generator til opladning af batteriet – og dermed til at forlænge den samlede rækkevidde.

Optimal udnyttelse

- Vi har alle et ansvar for at forbedre luftkvaliteten – og dermed livskvaliteten – i byområderne. Med Transit Custom Plug-in Hybrids nye geofencing-teknologi bidrager man til dette ved at udnytte varebilens drivlinje optimalt, siger Mark Harvey, direktør for Commercial Vehicle Mobility hos Ford Europa, i pressemeddelelsen.

En række europæiske storbyer har allerede indført miljøzoner, der har til formål at forbedre luftkvaliteten ved at forbyde biler, der forurener meget.

Teknologien i varebilen gør det også muligt for føreren at indstille sine egne personlige ’grønne’ zoner, så varebilen automatisk slår over i elkørsel i f.eks. et skoleområde.

Så mange kører på ren el



Ford foretog sidste år en undersøgelse med 20 Transit Custom Plug-in Hybrid, der viste, at 75 procent af varebilernes arbejdskørsel blev klaret på ren el i det centrale London, mens det i Storlondon var 49 procent.

Resultatet understreger ifølge bilgiganten, at især hybrid-varebiler kan være med til at reducere CO2-udslip væsentligt i byområder selv uden fuldt etablerede opladningsnetværk.

Transit Custom Plug-in Hybrid er den første opladningshybrid i sin klasse. Bilen drives fuldt elektrisk af en elmotor på 92,9 kW og et litiumionbatteri på 13,6 kWh.

Dertil fungerer Fords 1-liters EcoBoost-benzinmotor udelukkende som rækkeviddeforlænger. Motoren oplader batteriet på de ture, hvor offentlig opladning og indsamlet energi fra regenerativ bremsning ikke giver tilstrækkelig rækkevidde.