Ny solid bilnøgle er testet til at klare støv og stød på byggepladsen

Nye biler er grundlæggende ikke andet end en bunke blik, plastik, gummi og elektronik.

Om det bliver til en Ford Transit eller en Ferrari gør såmænd ikke den store forskel. Det afhænger kun af, om det er den ene eller den anden støbeform, de forskellige dele produceres i.

Resten handler mere om, hvad markedet fortæller dig, produktet er værd, og det dyreste i den ligning er altid udviklingsomkostningerne. For slet ikke at tale om crashtest af hver model.

Hundredvis af hel- og halvfærdige biler bliver smadret på kryds og tværs, forfra og bagfra i forsøget på at imødekomme enhver tænkelig form for ulykke.

Hver eneste komponent skal være i orden, for en kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led. Og det, mener Ford, nu også skal inkludere nøglen til Transit-serien.

Mens mange elektroniske enheder ofte har en begrænset levetid, har Ford udviklet en nøgle, der næsten er som Joakim von Ands pengetank – skud-, brud- og boresikker.



Nøglen ser helt neutral ud, men er bygget til at få et langt liv med en håndværker. Foto: Ford

Den solide nøgle, der allerede fås til Transit og Transit Custom, er bygget til at modstå enhver belastning i hænderne på de mest krævende bilister – nemlig varebilsbrugerne.

Den er blevet gennemtestet og kan nu ifølge Ford overleve 30 minutter under vand, at blive tabt mere end 50 gange på et betongulv og at temperaturen falder til minus 20 grader eller stiger til 60 graders varme.

Nøglen ligner umiddelbart en normal klapnøgle til en fjernbetjent centrallås, men indeni ser tingene helt anderledes ud. For at sikre at nøglen er vandtæt, er de to halvdele blevet friktionssvejset sammen, så vand ikke kan trænge ind.

Inde bag friktionssvejsningen er nøglen designet, så den kan modstå de typiske slag og knubs, en arbejdsplads byder på. Et genopladeligt batteri oplades hver gang, nøglen sættes i tændingen, så den aldrig løber tør for strøm.

Kemikalier og vibrationer

- Vores kunder vil gerne have en nøgle, der kan klare alt fra de hårde stød på en byggeplads til de mange udleveringer i storbyerne, hvor nøglen konstant bruges, siger Jonathan Allan, der er Electrical Engineering Supervisor hos i Ford Europa.

Han tilføjer:

- Mens en smartphone kan svigte dig, har vi hos Ford sørget for, at du får en nøgle, der er ligeså slidstærk som din varebil.

Under udviklingen af den solide håndværkernøgle har man blandt andet testet den i klimakamre, der simulerer temperaturer fra den arktiske kulde til ørkenens hede og i luftfugtigheder op til 100 procent.

Testfasen har også omfattet fem timer omgivet af fint og gennemtrængende støv, 96 timers kemikalietest i selskab med benzin, diesel og rengøringsmidler samt fire timer med uafbrudte vibrationer fra blandt nøgler og mønter.

Ford forventer, at knappen på nøglen kan holde til 100.000 aktiveringer i temperaturer fra minus 20 til plus 60 graders varme. Og så er den ovenikøbet stadig billigere end en Ferrarinøgle, der er lavet af de samme materialer.