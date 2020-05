Ny Vito er landet: Mercedes-kassevognen er blevet mere økonomisk

Mere sikkerhed og mere effektive motorer er de vigtigste nyheder i den nye, opdaterede udgave af Mercedes-Benz Vito, som tyskerne præsenterede for nylig.

Takket være et nyt motorprogram, som bl.a. kendes fra E-Klassen, og automatgearkassen 9G-Tronic er forbruget ifølge Mercedes-Benz reduceret med op mod 13 procent sammenlignet med forrige generation Vito. Derudover kan nye sikkerhedsfunktioner som digitalt bakspejl med integreret bakkamera samt adaptiv fartpilot nu vælges til som ekstraudstyr.

For udover et opdateret design inde og ude har Mercedes-Benz også hældt ny teknik i den opdaterede Vito. Uanset om man vælger baghjulstræk eller firehjulstræk, leveres kræfterne nu af den kraftfulde og brændstofeffektive dieselmotor med den interne Mercedes-betegnelse OM654, som blandt andet kendes fra C- og E-Klassen.

I Vito leverer motoren mellem 136 og 190 hestekræfter og fås med den 9-trins automatgearkasse 9G-Tronic.

Bedre sikkerhed

Den nye Vito byder på flere nye tekniske funktioner. Eksempelvis er det nu muligt at tilvælge digitalt bakspejl i høj opløsning, som er tilsluttet et bagudvendt vidvinkelkamera – og dermed er chaufførens udsyn bag bilen kraftigt forbedret.

På ekstraudstyrslisten findes nu også den adaptive fartpilot Distronic+, der sørger for, at bilen automatisk holder afstand til forankørende.

Den nye udgave af Vito er også udstyret med nyeste version af nødbremsesystemet Active Brake Assist, som er i stand til at registrere og standse for fodgængere.

Tre længder

Infotainmentsystemet er også nyt og byder på 7 tommer touchskærm og Apple CarPlay og Android Auto, ligesom det er muligt at koble bilen til smartphone via flådestyrings-app’en Mercedes Pro. Begge dele er en del af standardudstyret, uanset hvilken model man vælger.

Den opdaterede Vito fås som tidligere i tre karosserilængder.

2020-modellen af Vito fås desuden i flere forskellige nye farver, ligesom det er muligt at vælge mellem hjul i størrelserne 17 tommer, 18 tommer og 19 tommer – sidstnævnte nu også til kassevognen.