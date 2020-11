Opkvikket Vito er en velkørende kassevogn

Motorvejstrafikken foran mig bremser ned. Myldretiden har sendt mange bilister på vejen, men faktisk er det ikke det store problem for mig.

Jeg sidder i et eksemplar af den faceliftede Mercedes-Benz Vito, og den er som standard udstyret med en adaptiv fartpilot, der selv sørger for at holde afstand til forankørende – både her på motorvejen og i køkørsel.

Og i virkeligheden er den adaptive fartpilot, som Mercedes-Benz kalder Distronic+, et udmærket billede på, hvad faceliftet af Vitoen har medført. Modellen har nemlig fået mere udstyr og er blevet mere komfortabel. Men på et par punkter halter det dog for kassevognen. Det vender jeg lige tilbage til.

Opgraderet indre

Den nye Vito fås med forhjulstræk, baghjulstræk eller firehjulstræk og i tre forskellige karosserilængder. Testbilen er baghjulstrukket og er i den mellemste af de tre karrosserilængder, kaldet Lang.

Rent visuelt er der ikke de store ændringer, hvor især eksteriøret ligner sig selv. Testbilen er med plastkofangere og tager i det lys ikke de store designpriser, men det er praktisk på byggepladsen.

Inde i kabinen er der til gengæld sket lidt mere. Standardudstyret tæller nemlig fremover en centralt placeret syv tommer skærm med Apple CarPlay og Android Auto.

Fra skærmen kan man styre musik, navigation og diverse andre ting. Det tæller op, at man nu kan koble sin mobil med enten Apple CarPlay eller Android Auto, og at radioen er blevet digital, men selve touchskærmen hører ikke til blandt de allerhurtigste.

Komforten er god. Sæderne støtter godt, og armlæn ved førersædet er standard, og i kombination med det glimrende ni-trins automatgear kalder det på afslappet, komfortabel kørsel, hvor man lader højrearmen hvile på armlænet og venstrearmen i vindueskarmen og ellers triller afsted med begge hænder på rattet. Naturligvis.

Komforten i kabinen er høj. Foto: Niels Friis

Mere økonomisk

Det komfortable indtryk rækker ud over, hvad der foregår i kabinen, for også på vejen fremstår den opgraderede Vito komfortabel.

Modellen er letkørt og opfører sig på mange måder som en personbil under kørslen.

Mercedes-Benz har givet motorprogrammet i Vito en overhaling, og de nye motorer, som blandt andet kendes fra E-klassen, kan sammen med 9G-Tronic-gearkassen reducere forbruget med op til 13 procent sammenlignet med den forrige generation af Vito.

Det er godt gået af Mercedes-Benz. Man skal dog være klar over, at testbilens 136 hk og 330 Nm ikke er alverden. Særligt på motorvej virker motoren lidt forpustet, og skal man ofte have påhæng på trækkrogen i bag, kan der være grund til at vælge modellen med flere kræfter.

Ridser i lakken

Når vi nu er ved ting, der trækker ned i det samlede indtryk, savner jeg flere rum til aflægning i kabinen, ligesom antallet af kopholdere til tre sæder er begrænset. Desuden er de to kopholdere på instrumentbrættet meget små og kan således ikke rumme eksempelvis en kaffekop.

Inde i bytrafikken står det også klart for mig, at det ville have klædt Mercedes-Benz at finde plads til et bakkamera på listen over standardudstyr, for det kan være meget vanskeligt at overskue bagenden langt bagude, hvis man skal bakke ud fra en parkeringsplads eller vende rundt.

Et regulært lastrum. Foto: Niels Friis

Konklusion

Med faceliftet fremstår Mercedes-Benz Vito mere tidssvarende. Niveauet af standardudstyr er ganske pænt, og især den adaptive fartpilot og den ni-trins automatgearkasse vil skabe glæde blandt chaufførerne, der også kan glæde sig over bedre brændstoføkonomi.

Den mindste motor oser dog ikke af overskud, og kabinen mangler lidt praktisk plads.

+ Udstyr

Komfort

Køreegenskaber ÷ Manglende aflæggeplads i kabine

Bakkamera er ekstraudstyr

Små kopholdere

Hold tyven væk



En fed feature for de til tider hårdtprøvede håndværkere er, at Mercedes-Benz Vito efter faceliftet nu standard er udstyret med tyverialarm.

Af gode grunde har det ikke været muligt at afprøve alarmen under testen af Vitoen, men den fungerer kort og godt ved, at alarmen går i gang ved uautoriseret åbning af fordørene, varerummet og motorhjelm, eller hvis bilens manuelle nødnøgle tages i brug.

- Når arbejdsdagen er slut, er det mindst lige så vigtigt, at værktøj og andre værdier kan opbevares sikkert i bilen, og derfor har vi valgt at gøre tyverialarm til en del af standardudstyret i den nye Vito, siger Jens Lyngholm, produktchef hos Mercedes-Benz Vans i Danmark, i en pressemeddelelse.

Vito og leasing



Er du ikke interesseret i at købe en varebil, men i stedet vil lease, kan du naturligvis også det ved den opdaterede Mercedes-Benz Vito.

Den billigste forhjulstrukne Vito 110 FWD kan leases fra 1375 kr. pr. måned og med en førstegangsydelse på 35.000 kr. Prisen er inklusiv service og 15.000 km om året over 48 måneder.

Den mindste Vito 110 FWD er udstyret med en 102 hk dieselmotor, så der vil ikke være de store kræfter til rådighed.

Vil du have den større Vito 114 RWD, ligesom testbilen, kan den leases fra 1795 kr. pr. måned med samme førstegangsydelse, og også her er prisen inklusiv service og 15.000 km om året over 48 måneder. Alle priser er ekskl. moms og inkl. afgift.

Mercedes-Benz Vito 114 CDI RWD Lang Aut. Pris (fra): 208.227 kr. ekskl. moms Pris (testbil): 263.800 kr. ekskl. moms Motor: R4 dieselmotor Gearkasse: 9-trins automatgearkasse Ydelse: 136 hk Maks. moment: 330 Nm Brændstofforbrug: 13,9 km/l CO2-udledning: 187 g/km Totalvægt: 3050 kg Nyttelast: 1036 kg Anhængervægt: 2500 kg Total vogntogsvægt: 5550 kg

