Robust Toyota får flere kræfter

Da det britiske bilprogram Top Gear i sin tid skulle teste, hvad der i deres øjne var den mest pålidelige og hårdføre bil i verden, som ikke kunne destrueres, faldt valget på en Toyota Hilux.

Nu har den japanske bilgigant opdateret den robuste pickup, så den står med en mere moderne pakke.

På designfronten tæller nyhederne en ny, markant frontgrill og kofangere. Ifølge japanerne skal det nye design øge bilens fremtoning og forstærke oplevelsen af et robust køretøj.

Blandt nyhederne er desuden nye LED-lygter både for og bag med en særlig lyssignatur, som pryder den nye model, der også får nye 18 tommer alufælge samt tre nye farver.

Foto: Toyota

Flere heste

Nyhederne er dog ikke kun visuelle. Åbner man motorhjelmen, er der også sket ændringer.

I tillæg til den nuværende 2,4-liters dieselmotor med 150 hestekræfter og et drejningsmoment på 400 Nm vil det fremover være muligt at vælge en ny, større og kraftigere 2,8-liters dieselmotor med 204 hestekræfter og et drejningsmoment på hele 500 Nm.

Det betyder, at den nye Hilux med den nye motor accelererer fra 0 til 100 km/t. på 10 sekunder rent, hvilket er en forbedring på 2,8 sekunder sammenlignet med den nuværende motor.

Det vil stadig være muligt at vælge mellem varianterne Extra Cab og Double Cab samt mellem seks-trins manuelt gear og seks-trins automatgear koblet sammen med et firehjulstræk.

Toyotas traditionsrige pickup er verdenskendt for dens pålidelighed. Foto: Toyota

Toyota har desuden haft fokus på at gøre den kapable offroader mere komfortabel på almindelig vej. Således er blandt andet hjulophæng og servostyringssystemet blevet forbedret for øget komfort.

For at sikre at Hilux fortsat vil kunne klare sig gennem alverdens ekstreme offroad-strækninger rundt omkring i verden, har man bevaret arkitekturen med et separat karosseri monteret på en stiv chassis-ramme.

En ny elektronisk funktion, der efterligner funktionen fra et ægte mekanisk differentialespærre, lavere motoromdrejninger ved tomgang fra 850 til 680 omdrejninger i minuttet kombineret med en endnu bedre afstemt speederrespons, et opdateret anti-udskridningssystem samt en ny dækvinkelovervågning er med til at sikre Hiluxens offroad-egenskaber.

Her er kommet mere teknologi i kabinen. Foto: Toyota

Mere teknologi

Når man sætter sig ind i kabinen, møder man et nydesignet instrumenthus, en ny og integreret 8 tommer multimedie touchskærm suppleret med rigtige trykknapper til det grovere arbejde, som Toyota har valgt for lettere betjening i alle forhold.

Man får også mulighed for integration af smartphone med Apple CarPlay og Android Auto.

Salget af den nye Hilux åbner i Danmark senere på året, hvor også priserne bliver offentliggjort.

Toyota forventer at kunne levere de første udgaver af den nye Hilux til danske kunder i begyndelsen af næste år.

TV-kendissen

Foto: Ricardo Mazalan/AP/Ritzau Scanpix

Hilux har siden introduktionen af den første generation i 1968 markeret sig som en af de mest hårdføre og pålidelige biler på markedet overhovedet.

Flere vil sikkert huske bilens præstation og udødeliggørelse i det populære tv-program Top Gear, hvor værterne bl.a. prøvede at drukne bilen, sprænge den i luften og sætte ild til den. På trods af de strabadser var det dog stadig muligt at få bilen startet efterfølgende.

Er man motorsportsinteresseret, vil man sikkert også kunne genkende Hilux fra det berømte Dakar Rally. I 2019 sikrede Toyota Hilux sig sejren i løbet med flere andre Hilux’er blandt de øvrige topplaceringer.

Der er solgt omkring 20 mio. Hilux på verdensplan, og i Danmark kører der i dag knap 4.000 Hilux på vejene. Det betyder, at for hver tre pickupper i Danmark er mindst en af dem en Hilux.