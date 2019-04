Sporty japansk trailertrækker

Der er ikke solgt ret mange eksemplarer af Mitsubishi Eclipse Cross med gule plader herhjemme.

Alt for få erhvervsfolk har tilsyneladende fået øjnene op for den kompakte SUV, der i den testede topmodel, ’Intense+ 4WD’, kombinerer fabrikkens erfaringer fra motorløb og terrænkørsel.

282.800 kroner koster den som varebil eksklusiv moms, og for de penge får man en bil, der både klarer en tur i terrænet og må trække 1600 kilo. Det er pænt nok for en benzindrevet bil med 163 hestekræfter.

Momentet er 250 Nm mellem 1800 og 4500 omdrejninger, og det giver hurtig respons på speederen. På vejen er Eclipse Cross i det hele taget en sporty bil at køre i, selv om en accelerationstid fra 0 til 100 km/t. på 9,8 sekunder ikke signalerer meget rallybil.

I det daglige byder den både på godt vejgreb og skarpe køreegenskaber.

Firehjulstrækket er desuden ganske avanceret med kontrol af bilens bevægelser og krængning. Det er også i stand til til at fordele træk- og bremsekraft på hver af de fire hjul.

Testbilens specifikationer viser også, at bilen er god som arbejdshest – for eksempel med en trailer.

Benzinmotoren yder 153 hk og 250 Nm i testbilen. Foto: Mitsubishi

Vellykket gearkasse

Fra førersædet har man godt overblik, og man sidder behageligt og højt. Der er tre køreindstillinger – auto, sne og grus.

I auto-indstillingen fordeler bilen trækkraften mellem for- og bagaksel automatisk, og mærker computeren eksempelvis, at vejgrebet bliver ringere, sender den flere kræfter til baghjulene.

Testbilen er udstyret med en automatgearkasse af CVT-typen. Det er pr. definition trinløst, men det er alligevel lykkedes japanerne at indkoble otte trin i en sportsindstilling.

Det betyder, at bilen er meget mere komfortabel under acceleration end de fleste andre CVT-udstyrede biler. Man kan endda skifte gear via skiftepaler bag rattet.

Til erhvervsformål havde det dog måske været rart med en dieseludgave. Mitsubishi bygger dieselmotorer, men miljøbestræbelser har fået fabrikken til at stoppe med at tilbyde dem til personbiler. Testbilens benzinmotor kører 11,5 km/l efter den nye og mere retvisende WLTP-norm.

Mitsubishi kalder selv bilen for en SUV Coupe, hvilket dækker over det særlige design med en let faldende taglinje. Det er måske smart, men tager også plads fra varerummet i forhold til, hvis bilen havde haft en mere kantet form.

Selve udformningen af varerummet er dog god. Der er en lille indvendig læssekant på kun syv centimeter, mens den er 77 centimeter udvendigt. Der er også aflæggeplads under gulvet.

Testbilen er veludstyret, men mangler navigation. Foto: Mitsubishi

Masser af udstyr

Testbilen har utroligt meget ekstraudstyr, som man normalt kun finder i meget dyrere biler. Det gælder blandt andet LED-lygter, der giver et fantastisk lys i mørke.

Der er også bakkamera og 360 graders ’Bird View’-kamera , head-up display, linjevogter, nødbremsesystem, adaptiv fartpilot, bakkeassistent, regnsensor, varme i rattet samt nøglefri start.

Men. Testbilen har ikke noget navigationsanlæg, så det skal man i stedet parre fra sin mobiltelefon som et slags andenklasses system. Med så meget udstyr ombord burde det ikke være et problem at proppe et fabriksmonteret anlæg i bilen.

Mitsubishis fabriksgaranti gælder i fem år eller 100.000 kilometer.