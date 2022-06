Stille el-varebil med pæn pondus

Er tiden efterhånden moden til at skifte den dieseldrevne håndværkerbil ud med en 100 procent elektrisk?

Det spørgsmål må mange virksomhedsejere fundere over, når der skal nye biler i flåden. Hos Toyota har de nu fået et nyt produkt på hylden, der skal lokke kunder til fra klassen for kompakte varebiler.

Den japanske bilgigants nye el-varebil er nemlig en 100 procent elektrisk version af den almindelige Proace City.

Og hvor fossilversionerne kommer med klassiske forbrændingsmotorer, er Proace City Electric udstyret med en batteripakke på 50 kWh, mens en elektrisk motor sender kræfterne ned til forhjulene.

136 hk og 260 Nm ligger den officielle ydelse på, mens rækkevidden på en opladning i varebilen lander på 274 km.

Det skal vise sig, at drivlinjen både rummer udfordringer og særdeles positive sider.

Håndværkere bør vælge udgaven med udstyrsniveauet Comfort. Foto: Toyota

Til byen

Min testtur i Toyotas nye elektriske varebil går en tur rundt i det nordsjællandske på en blanding af byveje, landeveje og slutteligt motorveje.

På papiret lyder 136 hk og 260 Nm måske ikke alverden, og 0-100 km/t-tiden siger da også 11,2 sekunder, men særligt på by- og landevejene viser Proace City Electric, at elbilernes fordele er, at momentet er til stede øjeblikkeligt, når man træder på speederen.

Med andre ord: Proace City Electric har masser af pondus, når man skal sætte i gang ved lyskryds, eller hvis man skal foretage en overhaling.

Toyota lover, at de kan levere de første eksemplarer til kunderne i august. Foto: Toyota

Varebilen taber pusten, når man kommer ud på motorvejen, hvor der ikke er samme kraftoverskud.

Det vil altså sige, at Proace City i højere grad har hjemmebane i bytrafikken frem for de mere åbne vidder, og det er batteripakken med til at understrege.

Man sidder nemlig tilbage med ønsket om, at Toyota kunne have fundet plads til en større batteripakke end de 50 kWh, som er at finde i varebilen.

For nok siger den officielle rækkevidde 274 km, men som bekendt er det i optimale betingelser. På en vinterkold dag og med en anhænger spændt på krogen, vil rækkevidden være noget mere begrænset.

Ved du, at du udelukkende skal på opgaver i byen, kan det være en udmærket løsning for dig, men står den af og til på længere ture, kniber det mere med anvendeligheden, for hertil bliver afstandene for store.

Toyota er da også helt åbne omkring, at Proace City Electric mest henvender sig til håndværkere, som færdes i byerne. Her vil brugerne eksempelvis kunne nyde godt af, at det er gratis for elbiler at parkere i København.

Som bil er Toyota Proace City meget letkørt, og da den samtidig er yderst støjsvag, er kørslen meget afslappende.

Foto: Toyota

Stadig en håndværkerbil

Man behøver ikke at bekymre sig om, hvorvidt den elektriske drivlinje i Toyota Proace City Electric står i vejen for varebilens kvaliteter som håndværkerbil.

I sagens natur skal man ikke forvente, at en Proace City Electric er den mest velegnede, for mens benzin- og dieselversionerne kan klare op til 1500 kg i påhængsvognvægt, må eludgaven nøjes med 750 kg med og uden bremser.

Men kan man leve med det, kommer Proace City Electric med de samme fortrin som fossilversionerne. I den korteste af de to mulige længder, Medium, kan varerummet sluge op til 3,4 kubikmeter, mens man finder plads til 4,4 kubikmeter i den lange version, kaldet Long.

Det er nok til, at der kan være plads til to Euro-paller, lover Toyota.

Med den særlige SmartCargo-luge kan varerummet vokse med op til 0,5 kubikmeter. Foto: Toyota

Simpelt valg

Når der skal vælges udstyr, skal man ikke sætte lang tid af, for der er kun to niveauer at vælge imellem, nemlig Base+ og Comfort.

Og det kan siges meget hurtigt: Man bør gå efter Comfort-versionen, da man ellers skal undvære vigtige ting som Apple Carplay/Android Auto, bakkamera, p-sensorer og den otte tommer store multimedieskærm centralt i kabinen.

Proace City Electric er ikke ligefrem et orgie udi udstyr, og eksempelvis må man helt undvære automatisk nødbremse samt muligheden for adaptiv fartpilot. Det er ærgerligt, når nu den hører hjemme i byen.

Foto: Toyota

Konklusion

Som håndværkerbil til brug i byerne fungerer Toyota Proace City Electric supergodt. Elmotoren leverer fint med kræfter og en næsten lydløs kørsel. Det lille batteri og manglende udstyr trækker ned.

’Smarte’ løsninger

Foto: Toyota

Toyota Proace City Electric har ligesom sin fossile fætter et system kaldet SmartCargo, som giver større fleksibilitet i varerummet.

Kort fortalt er det en luge mellem varerummet og kabinen, som kan åbnes, så der er plads til eksempelvis rør eller planker med en længde på op til 3,44 meter.

Desuden giver systemet muligheden for, at passagersædet kan foldes op og bruges som arbejdsbord, hvilket er med til at give i alt 0,5 kubikmeter mere plads i varerummet.

Samtidig kommer modellen også med et system, som hedder Smart Active Vision, hvilket er marketingsprog for et system, der via kameraer over bagdørene og under højre sidespejl øger overblikket over trafikken bagud.

Fordi der ikke er nogen bagrude, får man med Smart Active Vision digitalt bakspejl i en fem tommer skærm forbundet til et kamera i bag. Systemet sørger desuden for at overvåge cyklister og lignende i den blinde vinkel på højre side af bilen.

Opladning af den elektriske varebil

Foto: Toyota

Den helt oplagte løsning til opladning af en Toyota Proace City Electric er at anskaffe sig en vægmonteret oplader, som kan sikre, at varebilen kan lade op, når den holder parkeret hjemme ved værkstedet.

Proace City Electric kan lade med op til 11 kW, hvorfor el-varebilen kan lade fra 0-80 procent strøm på 4 timer og 45 minutter.

Er man på farten, kan Proace City Electric lades med op til 100 kW, og så tager samme opladning pludselig kun 32 minutter.

