Tilbud i den tunge klasse

Det har i en længere periode i forbindelse med skift af importør knebet for Opel at sælge biler i Danmark. Det gælder ikke mindst varebiler.

Men det vil den nye importør, Interdan, gerne have ændret på. Derfor har vi testet den største varebil fra Opel, kaldet Movano, i seneste udgave, og i forhold til sin nærmeste konkurrent, Renault Master, giver Opel en masse udstyr oven i, som Renault ikke umiddelbart har valgt at gøre.

Men det kan jo bestilles. For de to biler er teknisk identiske, og de bygges på samme fabrik.

For det er bl.a. på udstyr og eftermarked, hvor man kan differentiere sig – som eksempelvis finansiering. Her er tyskerne i det eksempel, som Opel har opstillet, 400 kroner billigere end Renault med deres Master pr. måned på erhvervsleasing – men med noget større udbetaling.

Og de fleste varebilskunder har først og fremmest fokus på totalomkostninger – Total Cost of Ownership eller bare TCO – altså såvel finansieringen og vedligeholdelsen.

Og det er her, konkurrencen ofte står, for de nævnte biler er jo i bund og grund ens. Opel har dog også valgt at sælge de mindste Movano-modeller L1H1, hvor Renault begynder med de lidt større L2H2 modeller.

Importøren lægger ikke skjul på, at gode finansieringstilbud skal lokke kunderne.

Opel skal delvist sælges af en ny gruppe forhandlere, der forventes af være forandringsparate og få styrket salget af varebiler.

I kabinen har Opel smidt mere udstyr ind, så bilen fremstår mere moderne end tidligere. Foto: Carsten Teiner

Kraftigt facelift

Opel har i nyeste udgave valgt at bevare det overordnede design, så Movano ligner den tidligere model – med få ændringer så som LED-kørelys og en lidt ændret front. Men kabinen er ny.

Rattet kan dog kun indstilles lodret, hvilket beviser, at her er tale om et kraftigt facelift og ikke en helt ny model. Derfor er der heller ikke adaptiv fartpilot endnu – det kommer først ved næste modelskift.

Den nye model er først og fremmest blevet mere støjsvag og er bedre skruet sammen end tidligere – og dermed med forbedret komfort. Man sidder godt bag (plast)-rattet med god støtte i komfortsædet, mens støtten i passagersædet til gengæld kunne være bedre.

Testbilen er en 3,3 tons kassevogn i H2L2-udgave med enkeltmonterede bagdæk. Varerummet er på 10,8 kubikmeter, og i den forbindelse kan man godt savne trinbrætter både ved skydedøren og bagdørene til at lette ind- og udstigning. Der er trods alt mere end en halv meter fra vejen og op til gulvet.

Varerummet er stort og rummer over 10 kubikmeter, men man savner et trinbræt. Foto: Carsten Teiner

Fin motor

Alle de nye varebiler kan fås – for de flestes vedkommende mod betaling – med samme sikkerhedssystemer som nye personbiler – f.eks. nødbremsesystemer og linjevogter samt andre assistentsystemer.

Det gælder også Movano, som også har sidevindsassistent, så man ikke mærker ryk i bilen, når man f.eks. kører over Storebæltsbroen.

Den opdaterede 2,3 liters biturbo-maskine er kvik og fungerer upåklageligt. Motoren er blevet opgraderet til at opfylde miljøkrav ifølge Euro 6d Temp-normen.

Bilen har forhjulstræk, og motoren yder 150 hk og 385 Nm mellem 1.500 og 2.500 omdrejninger. Bilen er rimelig kvik, men vil man have bedre trækkraft, kan man få Movano med op til 180 hk.

Accelerationen til 100 km/t. klarer bilen på 12,1 sekunder, og topfarten opgives til 155 km/t. Ved kraftig acceleration høres en vis turbostøj, men det er ikke forstyrrende. Til gengæld må man leve med en del vindstøj og resonanslyde fra instrumentbrættet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pænt med udstyr



Når det gælder udstyr, får man i Movano ekstraordinært et komfort-førersæde, der er seks-vejs justerbart med armlæn og varme.

Infotainment og connectivity spiller en stor rolle i vores dage, så her spiller Opel ud med en syv tommer farve-touchscreen, navigation og systemet NAVI to IntelliLink Pro.

Dertil kommer ’Rear Vision’-bakkamera, Blind Spot-assistent, linjevogter samt Apple CarPlay og Android Auto.

Nævneværdigt er også smartphone-stemmestyring, trådløs mobiloplader, fartpilot med hastighedsbegrænser, lyssensor, LED-belysning i varerum og lydisoleret varerumsadskillelse.

Der er drejelig skriveplade på bagsiden af midtersædet. Testbilen havde ikke passagerairbag – til gengæld et udtræksbord og stor ekstra kopholder. Handskerummet er på 10,5 liter.

Der er i alt 22 aflæggerum i bilen – bl.a. over forruden i bilens bredde. Herudover er der tre kopholdere og store flaskeholdere i dørene.

Opel Movano F3500 L2H2 Pris (fra): 183.990 kr. ekskl. moms Pris (testbil): 220.990 kr. ekskl. moms Motor: 2,3 liters 4 cyl. turbodiesel. Gearkasse: 6-trins manuel Ydelse: 150 hk v. 2.500 o./min. Moment: 385 Nm v. 1.500-2.500 o./min. Brændstofforbrug: 10,8 km/l CO2-udledning: 244 g/km Egenvægt: 2013 kg Totalvægt: 3500 kg Lasteevne: 1635 kg Trailervægt: 2500 kg m. bremser Varerum: 10,3 m3

--------- SPLIT ELEMENT ---------