Transit med mere tech

Ekstra Bladet Håndværkeren var inviteret til Sverige af Ford Danmark.

Sverige (Ekstra Bladet Håndværkeren): Ford Transit er en ekstremt populær vare blandt håndværkere, kurérer og andre, som har brug for fornuftige køreegenskaber og god plads.

Derfor er luften ikke kun sprød og tør her små 40 km nord for Stockholm, hvor jeg befinder mig for at teste den nye udgave af Ford Transit. Den er også ganske tyk af spænding, for man kan godt mærke på de tilstedeværende fra Fords europæiske afdeling for kommercielle køretøjer, at det er en vigtig bil, de har inviteret til test af.

Ford vil nemlig understrege deres position som førende leverandør af erhvervsbiler i Europa. De har været nummer ét i Europa de seneste fire år, og den nye Transit vil blive ’den klogeste og mest effektive Transit nogensinde’, lyder løfterne fra Ford.

Optimeret 2-tons-udgave

Midlerne til at kunne levere på de løfter er over 4600 opgraderede komponenter, mere effektive motorer og drivlinjer og nye assistenter, som gør kørslen lettere og mere sikker.

Brændstoføkonomien i Fords nye 2-tons Transit er forbedret med op til syv procent og fås nu i et opgraderet udvalg med 2,0-liters EcoBlue-dieselmotorer, hvor den kraftigste version er en 185 hestekræfters motor.

Ford har ved en masse små vægt-reduceringer formået at nedbringe den samlede egenvægt i den nye Transit med helt op til 80 kg, og dermed er nyttelasten også blevet forbedret.

Reduceringerne omfatter hundredvis af enkelte komponenter fra alle områder af varebilen. Der er skruet op for brugen af aluminium, f.eks. en ny kølerhjelm i aluminium, mens hjulene og brændstoftanken er gjort lettere.

Spændende plug-in hybrid

En oplagt grund til, at Ford tør kalde dette for den klogeste og mest effektive Transit, de nogensinde har bygget, er en på mange måder interessant tilføjelse i modelprogrammet. Ford indfører nemlig hybridteknologi i varebilsklassen på 1 ton i form af plug-in hybriden Transit Custom PHEV.

Slut bilen til en stikkontakt, lad den op, og den kan køre 41 km på ren strøm efter WLTP-normen. I alt er rækkevidden over 500 km, og det kommer i stand takket være en 1.0-liters EcoBoost-motor, der som rækkeviddeforlænger kan oplade nye kræfter til batteriet, mens man kører. I tillæg bliver der desuden opsamlet energi, når man bremser.

Benzinmotoren er kun hyret ind som rækkeviddeforlænger for det elektriske system, hvilket konkret vil sige, at forhjulene udelukkende drives af en elmotor på 92,9 kW, der får sine kræfter fra et lithium-ion-batteri på 13,6 kWh, og benzinmotoren har så til opgave at sørge for, at der er strøm på systemet.

Foden fra bremsen

Bag rattet er det en noget anderledes oplevelse at køre plug-in hybrid, når man kommer direkte fra den dieselmotoriserede udgave. Fordi motoren her ikke har direkte kontakt til forhjulene, sidder man med følelsen af en benzinmotor, som lever sit eget liv. Hvis det elektriske system mangler kræfter, går benzinmotoren pludselig højt op i omdrejninger, til trods for at jeg kun kører 60 km/t på en flad vej, så systemet kræver noget tilvænning - i hvert fald for ørerne.

I den grønneste af bilens indstillinger, hvor den genererer mest muligt strøm under nedbremsning, går der hurtig sport i helt at holde foden fra selve bremsepedalen og i stedet køre udelukkende ved brug af speederen og den energiopsamlende funktion, og det kan faktisk med få undtagelser lade sig gøre.

Ford mener, at de lige over 40 km, som modellen kan køre på ren strøm, vil dække det daglige behov for mange håndværkere. Det kan måske lyde noget optimistisk, men der er ingen tvivl om perspektiverne i plug-in hybriden, for de er store. En smart funktion tillader eksempelvis at ’gemme’ strømmen på batteriet, så man kan slå den i ren elektrisk mode, når man f.eks. kører ind i en by med miljøzoner.

Kraftoverskuddet med de 92,9 kW er ikke stort, og det kan man godt mærke bag rattet, men til gengæld er det en fornøjelse at kunne køre lydløst rundt på ren el i en stor varebil.

Når man så samtidig kan bruge bilens batteri til opladning af f.eks. powertools eller som strømkilde til lys eller lignende, er der point til Ford herfra.

Bilens batteri er bygget ind under varerumsgulvet, og nyttelasten er på 1130 kg. Varerumspladsen er uændret på 6 kubikmeter. Batteriet er dækket af en garanti på otte år eller 160.000 km.

Konklusion

Ford Transit er stadig en velkørende varevogn, der leverer det, man forventer. Nu er modellen blevet mere effektiv og moderne, og med indførslen af hybridteknologi skal Ford nok ligge godt til i toppen af salgstallene nok en gang.

Ford Transit Custom PHEV forventes i Danmark i april 2020, mens den nye 2-ton Transit allerede kan fås fra 249.990 kr. ekskl. moms.

Mere teknologi

På ren el kan Transit Custom PHEV køre 41 kilometer. Foto: Niels Friis

Ved den nye Transit har Ford også skruet op for de teknologiske features.

Takket været et optimeret og mere komfortabelt styretøj med elektrisk servostyring er det eksempelvis nu blevet muligt at få forskellige førerassistanceteknologier som vognbaneassistent og parkeringsassisttent i Transit.

Kabinen har fået et nyt design med Fords SYNC 3-infotainment, som kan betjenes via 8 tommer touchskærm og enkel stemmestyring.

For første gang kommer forskellige Drive Mode-køreprogrammer til Transit, der passer til forskellige vejrforhold.

Disse inkluderer Eco Mode, Slippery Mode, Tow/Haul Mode samt Mud/Rut Mode til firehjulstrukne varianter.

Dertil introduceres en bred vifte af avancerede førerassistanceteknologier for første gang til Transit, som blandt andet omfatter blindvinkelassistance med en særlig trailer-teknologi, adaptiv fartpilot med skiltegenkendelse og automatisk nødbremse med fodgængerregistrering.

Andre nye features tæller for- og bakkamera for bedre overblik, parkeringsassistent med flere sensorer og Cross Traffic Alert, der advarer ved risiko for sammenstød, når man bakker ud fra parkering.

Mester kan holde øje



På alle nye Transit-modeller er der installeret FordPass Connect-modem som standard. Der er tale om et app-baseret flådestyringssystem, som giver erhvervsdrivende med varebiler mulighed for at styre op til fem Ford-varebiler fra én skærm.

Man kan blandt andet få oplyst bilens brændstofniveau, olieniveau og dæktryk samt generelle tilstand. Appen kan også fortælle bilens aktuelle placering, ligesom man kan åbne og låse kabinen og varerummet uafhængigt af hinanden via ’fjernlås’.

Alarmnotifikation giver øjeblikkelig besked, hvis en alarm på en Ford-bil udløses. ‘Fjernstart’ gør det i varebiler med automatgear muligt at starte motoren på afstand for eksempelvis lettere afisning og opvarmning om vinteren.

Målet for Ford er, at appen skal være med til at gøre det nemmere og hurtigere for kunder at detailstyre deres varebiler.

Nye features bliver løbende tilføjet appen.