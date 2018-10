Tre væsentlige nyheder fra varebilsmessen

De 'grønne' varebiler fyldte det hele på årets store europæiske varebilsmesse i Hannover.

Her var både kendte og ukendte producenter troppet op for at vise, hvad vi kan forvente os at se hos den lokale varebilsforhandler i de kommende år – og lad det være sagt med det samme, der er ikke store chancer for, at vi får lov til at køre derfra i en dieseldreven model ret meget længere.

Det er dog ikke ensbetydende med, at alle de udstillede varebiler havde lige stor relevans set med danske håndværkerøjne.

Derfor får du her en lynguide til tre af de mest væsentligt nyskabelser, Ekstra Bladet fandt under sit besøg på messen.

* * *

Maxus EV80

Foto: Mathias Gram

Bilproducenten SAIC er måske nok ukendt i Europa, men i Kina bliver det ikke større. Nu har producenten store planer for sin nye varebil, kaldet Maxus EV80, der er Kinas modsvar til bølgen af elektriske varebiler, der begynder at rulle ud på vejene i Europa.

Producenten satser i første omgang på at få europæiske leasingselskaber og store transportvirksomheder til at købe bilen.

Man har allerede aftaler med blandt andet IKEA, det norske postvæsen og den tyske afdeling af LeasePlan. Bilen er dog endnu ikke kommet til Danmark.

Maxus EV80 skiller sig ud ved ikke at have ESC, også kendt som elektronisk stabilitetssystem. Det har ellers været et EU-krav siden 2011, men den kinesiske producent kan ifølge Altomvarebiler.dk smutte udenom, fordi man regner med at producere under 1000 eksemplarer af bilen om året.

SAIC angiver rækkevidden til at være 200 kilometer i Maxus EV80 og nyttelasten til 950 kilo. Varebilen kan angiveligt lade batteriet op på to timer.

Volkswagen I.D. Cargo

Foto: Mathias Gram

Varebilsmessen i Hannover bød på mange konceptbiler, men få talte lige så meget til følelserne som VW's I.D. Cargo. Der er nemlig tale om en nyfortolkning af det klassiske folkevognsrugbrød.

Det er egentlig anden gang, designet bliver vist frem, men sidst skete det i personvognsudgaven I.D. Buzz. Til sammenligning har Cargo skiftet bagsæderne ud med et regulært varerum, og konceptbilen var endda indrettet med en velkendt Sortimo-indretning.

I.D. Cargo er baseret på Volkswagens nye MEB-platform, som en lang række af producentens kommende elbiler skal bygges på.

Der går dog lidt tid, før vi ser den færdige udgave – Volkswagen har bekræftet, at den vil følge efter I.D. Buzz i 2022.

Til den tid vil den angiveligt kunne klare 330-550 kilometer på en opladning efter den nye og mere retvisende WLTP-metode. På sigt vil det også være muligt at lade bilen køre selv.

Ford Transit hybrid og PHEV

Foto: Mathias Gram

Ford Transit-serien er den mest solgte af sin slags i Europa, når man tæller alle familiemedlemmerne med.

Der var derfor meget på spil for den amerikanske producent, da den i Hannover løftede sløret for netop Transits fremtid: I midten af 2019 lanceres den næste generation, og her vil den store Ford Transit kunne fås i en såkaldt HEV-version med hybridmotor.

Transit HEV skal ikke lades op, men samler nedbremsningsenergien i et batteri på 48 volt og bruger dette til at drive motoren. En løsning, som ifølge Ford kan reducere driftsomkostningerne med otte procent.

Transit Custom, der herhjemme er en særdeles populær håndværkervogn, kommer samtidig som pluginhybrid. Den skal modsat sin storebror i stikkontakten ved fyraften, men Ford lover, at den til gengæld kan køre 50 kilometer på ren strøm og har en rækkevidde på 500 kilometer, når den kombineres med en benzinmotor.

Priserne for de to mere miljørigtige alternativer er endnu ikke offentliggjort.