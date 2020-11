Varebiler sælger godt: Udviklingen fortsætter

Erhvervslivet har været hårdt ramt af coronakrisen, og selvom det også har haft konsekvenser for salget af varebiler i Danmark, går det faktisk nogenlunde med at få nye varebiler ud på de danske veje.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Varebilsalget er nemlig inde i en stabil periode, og særligt de seneste par måneder er der blevet solgt en del varebiler. I oktober måned alene kom 2903 nye varebiler ud på de danske veje, hvilket er 7,8 procent flere varebiler end samme måned sidste år.

Til sammenligning ligger personbilsalget for oktober 2020 17,9 procent lavere end det tilsvarende salg i oktober 2019.

Til og med oktober er der i 2020 blevet solgt 24.577 varebiler, og dermed er det samlede varebilsalg 9,9 procent lavere end i den tilsvarende periode sidste år.

- Varebilerne er kommet sig fornuftigt oven på forårets coronanedlukninger, og den stabile udvikling fortsatte i oktober.

- Med et år-til-dato-salg, der kun er omkring ti procent under sidste års niveau, kan vi ikke tillade os at være utilfredse – foråret og den nuværende samfundssituation taget i betragtning, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

Populær prisvinder

Dykker man ned i statistikkerne for varebilsalget i oktober 2020, vil man opdage, at der ikke er rykket særligt ved markedsandele på tværs af de forskellige vægtklasser af varebiler i forhold til oktober sidste år.

Således udgjorde de mellemstore varebiler i vægtklassen fra 2501-3490 kg lige under 48 procent af de nye varebiler i oktober i år. De små varebiler under 2500 kg udgjorde 31,1 procent, mens de helt store på 3490 kg og over udgjorde 21,2 procent af det samlede salg.

Den mest populære varebil overhovedet i oktober måned 2020 blev en prisvinder.

For nylig vandt Ford Transit Custom i plug-in hybridversionen titlen som Årets Varebil, og med 404 solgte eksemplarer var det også netop Ford Transit Custom, der blev den mest solgte varebil i oktober i år. Ud af de i alt 404 Transit Custom’er var det dog kun fem, som var plug-in hybrider.

Næstmest populære varebil i oktober blev Mercedes-Benz Sprinter, efterfulgt af Mercedes-Benz Vito. Af Vitoerne var de to 100 procent elektriske versioner.