Vinterdæk til varevogne dumper: - Det er ikke betryggende

'Kig ikke kun på økonomien, når I skal købe vinterdæk til firmabiler,' lyder en opfordring fra FDM, efter de i samarbejde med en række europæiske bilklubber har testet vinterdæk til varevogne, campere og minibusser.

Mange af vinterdækkene klarer sig nemlig rigtig dårligt i testen. Ud af 15 testede dæk dumper 12, mens de sidste tre langtfra imponerer.

Det er ikke mindst ringe egenskaber på våd vej og i sne, som skaber problemer for vinterdækkene. Dermed ligner resultatet det fra årets sommerdæktest. Også her faldt dækkene til disse typer biler igennem.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Dækkene, der er mærket ’C’ for Commercial, er ofte udviklet til erhvervslivets behov, hvor der er lagt mere vægt på slidstyrke og høj bæreevne.

Køb de bedste

Men faktisk er det netop de egenskaber, som giver problemer på eksempelvis våd vej, hvor kun ét dæk klarede sig godt. Samlet set står vinterdækkene til varebiler dog bedre fast på våd vej end sommerdækkene.

I gennemsnit skulle de bruge 44 meter for at bremse helt ned fra 80 km/t på våd vej mod sommerdækkenes 52 meter.

Derfor giver det ifølge FDM god mening at skifte til vinterdæk – vel at mærke de bedste af slagsen.

– Taget i betragtning, hvor meget varevogne og håndværkerbiler fylder i trafikken, er det ikke betryggende, at vinterdækkene til dem er så ringe, som vores test viser. Et godt vejgreb på især våde veje er helt afgørende for trafiksikkerheden, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør hos FDM, i pressemeddelelsen

– Derfor kan vi kun opfordre virksomheder og andre til at se på andet end økonomien, når de køber vinterdæk til deres biler, siger han.

I vinterdæktesten bedømmes dækkene på deres egenskaber på våd og tør vej, på sne og is, samt deres rullemodstand, slidstyrke og dækstøj. På FDMs hjemmeside kan man se, hvilke dæk der klarer sig godt, og hvilke der klarer sig dårligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FDM: - Glem dem som vinterdæk



Der falder hårde ord fra FDM til flere af dækproducenterne bag varebilsvinterdækkene. Vi har samlet fem bedømmelser fra både billige og dyre dækmærker

Maxxis Vansmart Snow WL2

– På snedækkede veje klarer dette dæk sig elendigt trods sit ambitiøse navn. Det skal man bare glemme som vinterdæk, skriver FDM.

Goodride SW612

– Dækkets navn lyder lovende, men på snedækkede veje kører det ikke for dækket, der lander på en samlet karakter så lav, at vi ikke kan anbefale køb, skriver FDM.

Goodyear Cargo UltraGrip 2

– Det er på både tør vej og på snedækkede veje, at dette dæk skuffer, og det udløser en samlet karakter under gennemsnittet. Støjniveauet er relativt lavt, skriver FDM.

Bridgestone Blizzak W810

– Egenskaberne på sne og is er egentlige gode nok, men på både tør og våd vej kniber det gevaldigt. Resultat lander under gennemsnittet. Rullemodstanden er blandt testens laveste, som er godt for brændstoføkonomien, skriver FDM.

BFGoodrich Activan Winter

– Det er på våd vej, det virkelig kniber med at stå fast, og da det er en meget alvorlig mangel, lander den samlede karakter så lavt, at vi ikke kan anbefale køb af dækket, skriver FDM.