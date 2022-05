Volkswagen er på vej med ny Amarok

Volkswagen har haft stor global succes med pickuppen Amarok, som hen over årene er blevet solgt i flere end 830.000 eksemplarer i Europa, Sydamerika, Sydafrika og Oceanien.

En ny udgave er på vej, som er lavet i samarbejde med Ford, og mens Ford har præsenteret deres udgave, kaldet Ranger, lader Volkswagen vente på sig.

Nu offentliggør de imidlertid en stor mængde informationer om den kommende Amarok, uden at de dog vil afsløre, hvordan den kommer til at se ud.

Mere voksen

Når Amarok lander på markedet i slutningen af 2022, kommer den med en længde på 5,35 meter, hvilket er 100 mm længere end forgængeren. Samtidig er akselafstanden vokset med 175 mm, hvilket ifølge Volkswagen har forbedret pladsforholdene i dobbeltkabinen.

Samtidig er der mindre overhæng for og bag, og det betyder, at den nye Amarok kan klare skarpere til- og frakørselsvinkler – som med andre ord betyder, at den vil være bedre i terrænet.

Og nyhederne stopper ikke her, når det gælder større duelighed i terrænet, for vadedybden er ifølge Volkswagen blevet ‘markant større’ end på forgængermodellen.

Umiddelbart er der lagt op til, at den nye Amarok kan fås med én benzinmotor og op til fire forskellige dieselmotorer med 4 til 6 cylindre og en slagvolumen på mellem 2,0- og 3,0 liter – enten med baghjulstræk, firehjulstræk med tilkobling eller permanent firehjulstræk. Præcis, hvilke motorer der kommer her til landet, står dog endnu ikke klart.

Ukendt design

Et andet ukendt element ved Amarok er, hvordan den kommer til at se ud.

Indtil videre har Volkswagen kun offentliggjort disse billeder af kamuflerede prototypeversioner. Volkswagen oplyser, at modellen er blevet mere karakteristisk at se på.

- Med den nye generation har vi foretaget en markant ændring af Amaroks arketypiske design. Det er nu blevet umiskendeligt mere udtryksfuldt og betydeligt mere suverænt, siger Albert Kirzinger, chefdesigner for Volkswagen Erhvervsbiler.

Ligesom på forgængermodellen kan den nye Amarok også rumme en europalle på tværs mellem hjulkasserne, hvor den kan fastgøres ved hjælp af stabile øjer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mere moderne kabine

Der er lagt op til at den nye model er mere kapabel i terrænet. Foto: Volkswagen

Som det hører sig til, når der skal sendes en ny bilmodel på gaden, er den nye Amarok væsentligt mere digital end forgængeren. Således kommer den med digital instrumentering, og infotainmentsystemet findes i en stor touchskærm placeret centralt i kabinen.

Vil man have ekstra premiumfølelse i arbejdshesten, kan man som ekstraudstyr tilvælge et eksklusivt lydsystem, ligesom man også kan få opgraderet alle overflader på instrumentpanelet til læderlook.

For at sikre, at man sidder godt, kommer Amarok med en ny sædekonfiguration, og både som fører og passager kan man i den nye Amarok tage plads på brede sæder, der som ekstraudstyr også tilbydes med en 10-vejs elektrisk indstilling.

Bagi i Amaroks dobbeltkabine er der ifølge Volkswagen desuden plads til tre voksne passagerer, så der kan være fem i alt i pickuppen.

Amarok kommer i fem forskellige udstyrsvarianter.

Indstigningsmodellen bliver ‘Amarok’ efterfulgt af ‘Life’ og ‘Style’. Desuden kan man få to versioner, ‘PanAmericana’ og ‘Aventura’, som er tilpasset henholdsvis terrænkørsel og kørsel på vej.

Her er den bedste elbil-arbejdsplads

--------- SPLIT ELEMENT ---------