Volkswagen lader op til elektrisk kultbil

Man skal ikke have mange Olsen Banden-film for at kunne danne sig et hurtigt indre billede af en varebilsudgave af Volkswagen ikoniske Rugbrød.

Nu vil den tyske gigant lancere en ny udgave, som kommer til at hedde ID.Buzz. Varebilen får tilnavnet ‘Cargo’, og modellen kommer udelukkende som elbil.

Men hvad kan vi forvente af den nye elektriske varebil ID.Buzz Cargo?

Det har Volkswagen Danmark inviteret til forsmag på i indre København, hvor et eksemplar af både personbiludgaven og varebilsmodellen er udstillet i en kortere periode.

Ekstra Bladet Håndværkeren koncentrerer sig i denne omgang mest om sidstnævnte – langt hen ad vejen er de to modeller ens.

Elektriske kræfter

På det oprindelige Rugbrød fandt man motoren i bag, og i den nye elektriske darling ID.Buzz kan entusiaster glæde sig over, at den vil være baghjulstrukket.

Den elektriske drivlinje leverer 204 hestekræfter, men endnu oplyser Volkswagen ikke noget om, hvad det rækker til i forhold til præstationer.

Batteripakken i ID.Buzz er på 77 kWh, og den officielle rækkevidde i Cargo-versionen lander på 413 kilometer. Ved en lynlader kan ID.Buzz lades med op til 170 kW, hvorfor en ladning fra 5 til 80 procent strøm vil tage cirka en halv times tid.

Foto: Niels Friis

Fornuftigt varerum

Volkswagens nye elektriske varebil kommer med et varerum, der kan sluge op til 3,9 kubikmeter.

Det vil sige, at varerummet i ID.Buzz Cargo kan rumme mere end de typiske modeller i klassen for kompakte varebiler og noget mindre end i varebiler som Volkswagens egen Transporter.

Hvad angår de øvrige fortrin som varebil, oplyser Volkswagen, at ID.Buzz Cargo har plads til to Europaller i varerummet. Samtidig ligger totalvægten på 3000 kg, mens den køreklare vægt er 2373 kg. Desuden er nyttelasten på 627 kg.

Foto: Niels Friis

De danske priser

Indtil for nyligt har Volkswagen ikke villet offentliggøre de danske priser på ID.Buzz, men nu er de landet.

ID.Buzz Cargo får en startpris på 329.995 kr. ekskl. moms, mens prisen med moms indregnet begynder ved 412.495 kr.

Til sammenligning koster en Volkswagen Transporter i den korte version med motoren med 204 hk og DSG-automatgear fra 291.443 kr. ekskl. moms.

Dertil skal lægges, at der vil være store driftsomkostninger at spare på at køre elektrisk frem for diesel, så regnestykket er ikke så simpelt endda.

Som en bonusinfo kan det oplyses, at personbiludgaven af ID.Buzz starter til en pris på 489.990 kr.

Til Ekstra Bladet Håndværkeren oplyser Volkswagen Danmark, at de endnu ikke kan sige, hvornår man kan få leveret den nye ID.Buzz.



Et bilkøb kan efter sigende være næsten lige så stressende som en flytning. Læs denne artikel om de fem faldgruber, du skal undgå, hvis du er på 'biljagt'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Masser af udstyr

Foto: Niels Friis

Det kommer købere af Volkswagen ID.Buzz Cargo til gode, at modellen er udviklet til også at skulle køre som personbil, for standardudstyret er usædvanligt højt sammenlignet med mere traditionelle varebiler.

Med i prisen er således eksempelvis adaptiv fartpilot med automatisk ‘stop&go’-funktion, bakkamera med parkeringssensorer for og bag, radio og 10 tommer touchskærm, LED lygter for og bag og automatisk klimaanlæg.

På sikkerhedsfronten stiller ID.Buzz Cargo til start med fire airbags, nødbremseassistent med fodgænger- og cykelregistrering, vognbaneassistent, træthedsregistrering og nødopkaldssystemet eCall, der selv kan ringe til alarmcentralen, hvis man skulle være så uheldig, at man er med i en ulykke.

Fiats nye varebil: Lover komfort som i en personbil

--------- SPLIT ELEMENT ---------