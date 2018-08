Stor triumf: Harder kåret til Europas bedste fodboldspiller

Pernille Harder er netop blevet kåret til den bedste kvindelige fodboldspiller i Europa ved en prisuddeling af UEFA.

Det er første gang, en dansk kvinde er kåret som Europas bedste spiller, siden UEFA startede kåringen i 2013, to år efter mændenes tilsvarende kåring blev oprettet.

Selvom Pernille Harder meget gerne ville deltage i prisuddelingen, så kunne det desværre ikke lade sig gøre.

UEFA havde nemlig planlagt prisuddelingen sådan, at den lå lige oveni en kvalifikationskamp til VM for det danske kvindelandshold.

Derfor måtte Harder modtage prisen på forhånd og sende en takketale på video, så hun kunne spille landskampen samtidig.

At UEFA har valgt at planlægge det sådan, er ifølge Pernille Harder en tydelig negligering af kvindefodbold, som hun sagde til Ekstra Bladet, da hun blev nomineret.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke kan komme på grund af en UEFA-turnering. Det er lidt et dårligt signal at sende fra UEFA, i forhold til det man snakker om med ligestilling. Jeg kan jo bare håbe, at det bliver ændret til næste år. At man arrangerer det her ud fra både herrernes og damernes programmer, sagde Pernille Harder til Ekstra Bladet.

I sin takketale nævnte Harder dog intet om den dårlige planlægning.

- Det er en ære for mig at vinde denne pris. Det har været en drøm for mig, siden jeg var barn, sagde hun i videoen.

Harder spiller til dagligt for tyske Wolfsburg, som er blandt de bedste kvindehold i verden.

I aften spiller Harder dog for et helt andet hold. Det er nemlig det danske kvindelandshold, som skal forsøge at kvalificere sig til VM.

Prisen blev uddelt i forlængelse af trækningen til Champions League-gruppespillet.

Hos mændene vandt Luka Modric måske en smule overraskende over Cristiano Ronaldo og Mohammed Salah.

