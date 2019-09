10 ud af 12 bilister brugte mobilen

Til trods for skærpede sanktioner for at bruge håndholdt mobiltelefon bag rattet er det ikke alle bilister, som holder sig fra at benytte mobilen under kørsel.

Seneste eksempel kommer fra det sydjyske, hvor Sydjyllands Politi har været på færdselskontrol med særligt fokus på uopmærksomme bilister.

Således snuppede politiet 10 ud af 12 standsede bilister i at bruge håndholdt mobil bag rattet.

Det skriver Sydjyllands Politi i et tweet.

Folk er fortsat rigtig glade for deres mobiltelefoner, selvom de sidder bag rattet. Det står klart efter en færdselskontrol i går på Ribe Landevej i Haderslev med fokus på uopmærksomme bilister. Ud af 12 standsede køretøjer benyttede de 10 håndholdt mobiltelefon. — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 18, 2019

'De får således et klip i kørekortet som følge af de nye regler. Derudover kneb det også lidt med at huske sikkerhedsselen og kørekortet - og at lette foden fra speederen', skriver de i et opfølgende tweet.

