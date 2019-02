11 ud af 16 varevognsdæk dumper

Lange distancer mellem kunder, høj konkurrence og ikke mindst dækpriser betyder, at et dæk med lang levetid kan være guld værd for en varevognsejer.

Levetiden gør dog ikke nødvendigvis noget godt for dækkets evne til at bremse, når det gælder. Faktisk er der op til 11 meters forskel på bremselængden fra 80 til 0 km/t. på de 16 sommerdæk til varebiler, som en række europæiske bilorganisationer har testet.

Af de 16 dæk, som alle er markeret med et 'C' for 'commercial' og i størrelsen 215/65, dumper intet mindre end 11. Det skriver bilistorganisationen FDM i en pressemeddelelse.

Ruller 81.000 kilometer

Dækkene passer alle til populære varebiler som Ford Transit, Iveco Daily og Volkswagen Transporter, og de er blevet testet på såvel våd som tør vej.

Ifølge FDM's søsterorganisation ADAC viser testen, at flere dæk er i stand til at køre over 60.000 kilometer, før det er nødvendigt at skifte dem - en enkelt model når endda helt op på 81.000 kilometer. Til sammenligning klarer et almindeligt personvogndæk mellem 30.000 og 35.000 kilometer, skriver ADAC.

Til gengæld placerer de længstlevende varevogndæk sig i bunden af skalaen, når det kommer til bremselængder. Når testvarebilen får de tre dæk med længst levetid monteret, skal den bruge op mod 55 meter på at bremse ned fra 80 til 0 km/t. på våd vej - mod 46 med testens bedste dæk.

Det er dog ikke bundrekord. Et enkelt dæk får bremselængden til at stige til 57 meter, hvilket ifølge FDM betyder, at varebilen stadig vil køre 36 km/t. på det tidspunkt, hvor den ellers ville være stoppet med det bedste dæk.

Fem dæk klarer sig

Hos FDM's henviser man til, at en bil med normale personvogndæk skal bruge knap 10 meter mindre end det bedste varevogndæk på bremse fra 80 til 0 km/t. Af samme grund kalder organisationens biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen, testens resultat 'foruroligende ringe'.

- Særligt når man tænker på, hvor meget varevogne og håndværkerbiler fylder i trafikken. Vi kan derfor kun opfordre virksomheder til også at se på andre parametre end kun slidstyrken, når de køber dæk til virksomhedens biler, siger han i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Som testen viser, er der faktisk producenter, der formår at lave dæk, som både har en god slidstyrke og gode egenskaber på våd vej.

Ifølge ADAC klarer fem varevogndæk sig 'tilfredsstillende'. Det gælder dæk fra Apollo, Goodyear, Pirelli, Nokian og Continental, der alle formår at bremse varebilen ned på under 50 meter.

