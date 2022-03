14.000 ladere om ugen: - Behovet er langt større

Behovet for ladere til elbiler er allerede enormt, og hen over de næste mange år vil det vokse endnu mere. Derfor er det afgørende, at der i hele EU bliver etableret væsentligt flere ladepunkter, hvis CO2-udledningen for personbiler i 2030 skal være reduceret med 55 procent, som EU's mål lyder.

Ifølge en ny analyse fra McKinsey skal der på tværs af EU være 6,8 millioner offentlige ladepunkter i 2030, for at det er muligt at nå målet.

Dette tal er næsten dobbelt så stort som det, EU-kommissionen har fremlagt i deres forslag ’Alternative Fuels Infrastructure Regulation’, som på nuværende tidspunkt er under forhandling i Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd.

- Tallene i rapporten afviger en del fra tallene fra EU-kommissionen, hvilket indikerer, at behovet for en hurtig udbredelse af flere ladestandere er større end tidligere antaget, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

Går for langsomt

I dag bliver der installeret lige under 2000 ladepunkter hver eneste uge i EU, men det er syv gange mindre end det nødvendige antal for at nå målsætningerne. Hvor antallet af genopladelige biler i EU er tidoblet de sidste fem år, er der kun kommet 2,5 gang så mange offentlige ladestandere i samme periode.

- Det har længe været tydeligt, at udbygningen af ladenetværket går for langsomt. Rapporten viser, hvad der konkret skal gøres fra politisk hånd, og hvorfor det er essensielt at få etableret flere ladestandere med det samme, siger Mads Rørvig.

Samtidig konkluderer analysen, at lastbiler vil have behov for 279.000 ladepunkter i 2030.