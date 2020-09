1,5 million bilister skal køre anden vej

Snart åbner en ny færgeterminal på Østhavnen i Aarhus, hvorfra Molslinjens færger fremover skal stævne ud til turene over Kattegat.

Det bliver hurtigfærgen Express 3, som tager den første tur, når terminalen åbner 11. november 2020 klokken 05.45.

Det oplyser Molslinjen i en pressemeddelelse.

Foruden at markere kulminationen på flere års anlægsarbejde, vil den nye færgeterminal også medføre et markant skifte i den aarhusianske trafik. De 1,5 millioner årlige bilister skal nemlig til at finde andre veje til den nye færgeterminal.

- Vi har mange erhvervskunder, og de vil opleve, at turen til den ny færgeterminal bliver hurtigere, fordi de undgår Nørreport-krydset, som nemt sander til. For dem vil turen ad Marselis Boulevard føles befriende, siger Carsten Jensen, Molslinjens administrerende direktør, i pressemeddelelsen.

Ny skiltning

Et af de større arbejder, der venter forude i forhold til at få ledt bilister og andre trafikanter på rette spor, er, at alene i Aarhus by skal skiltningen mod færgehavnen ændres flere end 50 steder. Dertil kommer ændringer af skilte på motorveje og andre store indfaldsveje mod Aarhus.

- Vi står foran en stor kommunikationsopgave med at forklare de rejsende, at de ikke bare skal køre på autopilot fra den 11. november. Der står også medarbejdere klar i den gamle færgeterminal de første dage efter flytningen, så vi kan sende de kunder videre, som ikke har hørt om flytningen, siger Carsten Jensen.

På grund af coronakrisen bliver åbningen ikke af den nye færgeterminal ikke markeret i stor skala.

- Der er ikke plads til festligheder med mange mennesker lige nu, så det bliver en stille åbning med få inviterede gæster, siger Carsten Jensen.