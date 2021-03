17-årig bilist standset: 'Jeg er faktisk 43'

Politiet faldt dog ikke for den mærkværdige løgn

Når man skal forsøge at snyde politiet, kan man lige så godt gøre det ordentligt. Sådan må en ung bilist have tænkt, da vedkommende blev stoppet af lokalt politi i byen Stockport i England.

Den unge chauffør forsøgte nemlig at overbevise politiet om, at vedkommende var 43 år gammel, selvom fødselsattesten viser, at bilisten kun er 17 år.

Det skriver Great Manchester Police i et opslag på twitter.

Selvom man i Storbrittanien lovligt må køre bil, når man er 17 år, forudsat at man har et kørekort, vil den unge chauffør i denne sag blive indrapporteret.

'Niks, den falder vi ikke for, de rigtige detaljer overleveret, og han vil blive rapporteret,' skriver politiet i opslaget og oplyser desuden, at bilen, en ældre Audi A4, blev beslaglagt som følge af den unge bilists forseelse.

