170 bilister brød loven tæt ved dansk biltræf

I den forgangne weekend blev det store danske biltræf Danmarks Hurtigste Bil (DHB) afholdt på Padborg Park. En weekend fyldt med fart, dækafbrænding og lynhurtige biler.

Men ikke alle deltagere lykkedes med at overholde loven, da de skulle køre til og fra træffet. Det skriver DR.

I løbet af fredag, lørdag og søndag stod politiet klar på de veje, der ledte til og fra træffet, med fotovogne og færdselsbetjente. I alt blev 900 biler stoppet, og 170 af dem blev sigtet for at overtræde færdselsloven. 51 bilister blev taget for at køre for stærkt, hvoraf en bilist kørte ud af landevejen Tøndervej, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t. med hele 145 km/t.

Det var dog ikke alle de lovovertrædende bilister, som havde for travlt på vejene omkring DHB. Politiinspektør Knud Reinholdt, som er leder af færdselsafdelingen ved Sydjyllands Politi, fortæller til DR, at mange biler havde fejl og mangler, og 'at de burde være kørt fra arrangementet på en autotrailer'. 96 biler blev indkaldt til syn i løbet af de tre dage.

Knud Reinholdt forklarer, at mange biler havde nedslidte dæk, fordi de blev brugt til dækafbrænding til biltræffet. Således blev 103 sigtet for at have nedslidte dæk, defekt pære i bilen eller lignende.

Gør stor indsats

I sagens natur kan man ikke påvise, at alle bilister, som blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, kommer fra eller har relation til DHB. Knud Reinholdt fortæller til DR, at de mange sigtelser også kan hænge sammen med, at politiet i DHB-weekenden bruger mange ressourcer på at tjekke bilister og deres køretøjer.

Alligevel anerkender presseansvarlig ved DHB Morten Alstrup over for DR, at en del af synderne sandsynligvis kommer fra deres arrangement.

- Men vi gør en stor indsats for at minde folk om, at når man er uden for pladsen, er det færdselsloven, der gælder, siger han til DR.

