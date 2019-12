200 nye p-pladser i København

Det er blevet lettere for håndværkere og andre, der kører biler på gule plader, at parkere i København. De første 200 af i alt 500 nye erhvervsparkeringspladser er nu åbnet.

De første 200 erhvervsparkeringspladser ligger alle i den røde parkeringszone i Indre By og er kommet til ved hjælp af nye skilte, der omdanner eksisterende en-times p-pladser til erhvervspladser.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er glædeligt at se, at de første erhvervsparkeringspladser er en realitet. Det bliver nu nemmere for elektrikeren eller smeden at finde en parkeringsplads, når de har en opgave i Middelalderbyen. I sidste ende kommer det alle københavnere til gode. Det kan ikke være rigtigt, at vores håndværkerregninger bliver større, fordi håndværkerne skal bruge kostbar tid på at finde en parkeringsplads, siger Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstres beskæftigelsesborgmester, i pressemeddelelsen.

Sidste er klar i 2020

Mens de første 200 pladser nu er en realitet, må håndværkere og andre vente lidt længere på de resterende 300 pladser.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i løbet af foråret etablere 100 erhvervsparkeringspladser i betalingsområdet og 200 mulige erhvervsparkeringspladser udenfor betalingsområdet. Sidstnævnte kan være klar til brug inden udgangen af 2020.

Nogle erhvervsparkeringspladser kræver kun skilte og striber, mens andre tager tid at etablere, fordi vejens forløb skal bygges om, for at der kan laves p-båse.

- Jeg ved, at bedre parkeringsforhold er et stort ønske fra erhvervslivet, især for håndværkerne, hvor bilen jo ofte også er deres værktøjskasse. For dem er konsekvensen af de dårlige parkeringsforhold, at de i værste fald må sige nej til ordrer. Det går ud over virksomhedens vækst, og derfor skal vi hjælpe dem, som vi gør nu, siger beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

