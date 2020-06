2700 danske biler ramt: Ford tilbageholder populær SUV

Ford tøver med at udlevere nye eksemplarer af Kuga Plug-in Hybrid til kunderne på grund af potentiel fejl

Er du en af de mange, som har valgt at købe et eksemplar af den nye Ford Kuga Plug-in Hybrid, skal du væbne dig med tålmodighed, hvis du ikke allerede har fået din bil leveret af Ford.

På grund af en potentiel fejl tilbageholder Ford nemlig udleveringer af visse Ford Kuga Plug-in Hybrid til kunder i Europa, herunder også i Danmark.

Det oplyser Ford Danmark i en pressemeddelelse.

Ford Motor Company har opdaget en potentiel korrektion af monteringen af et stik til batteriet i Ford Kuga Plug-in Hybrid. Antallet af potentielt berørte Ford Kuga Plug-in Hybrid i Danmark er 2708, oplyser Ford.

Ford Motor Company ønsker at undersøge sagen nærmere og kvalitetstjekke eventuelt berørte Ford Kuga Plug-in Hybrid, inden bilerne udleveres til kunder.

Som følge af kvalitetstjekket vil planlagte udleveringer af Ford Kuga Plug-in Hybrid blive forsinket til efter 3. juli 2020.

Ingen fare

Ford Motor Company understreger, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko ved at køre i Ford Kuga Plug-in Hybrid, hvis man som kunde allerede har fået den udleveret.

Har man allerede fået sin nye Ford Kuga Plug-in Hybrid udleveret, vil man ifølge Ford senere modtage en serviceindkaldelse til at få sin bil tjekket hos en Ford-forhandler, såfremt bilen er blandt de berørte biler.

Kunder, der allerede har fået udleveret deres Ford Kuga Plug-in Hybrid, kan trygt køre videre, understreger Ford.

- Hvis en potentiel fejl identificeres under kørsel, vil føreren få en besked i bilens display om stop af brug. Er dette tilfældet, skal man som fører af bilen rette sig efter dette og kontakte Ford Assistance, skriver Ford.

- Ford Motor Company beklager den ulejlighed, som Ford Kuga Plug-in Hybrids kontrol måtte forårsage, men det sker i vores bestræbelse på altid at levere biler, der lever op til de højeste kvalitets- og sikkerhedskrav, så man som kunde til enhver tid kan være helt tryg ved sin Ford, skriver de videre.

Hvis der under kontrollen viser sig behov for udbedring, er det på Ford Motor Companys regning og uden omkostninger for kunden.

