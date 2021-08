320 km/t. uden nogen bag rattet

Der bliver skrevet historie, når verdens første high-speed racerløb for førerløse biler løber af stablen til oktober.

Her kæmper en række hold fra universiteter verden over om førstepræmien på over seks millioner kroner. For at vinde skal de dog udvikle topavanceret kunstig intelligens, der kan få racerbilerne til at gennemføre løbet helt af sig selv - uden førere bag rattet og uden at støde ind i de andre biler.

Løbet foregår med hundredvis af kilometer i timen og på den legendariske racerbane Indianapolis Motor Speedway i USA.

De endelige ti hold er nu fundet, og de første simulationsløb er netop gennemført.

Alle hold får samme bil stillet til rådighed - en modificeret Dallara IL-15 - så i modsætning til almindelige racerløb handler det ikke om at udvikle lette glasfiberkomponenter eller gøre bilen mere aerodynamisk. Det handler udelukkende om manøvrering, så bilen kan bevæge sig elegant gennem banen og samtidigt tage hensyn til de andre biler.

Verdens største stadion

Det drejer sig med andre ord om at udvikle bilens 'hjerne' - altså avancerede programmer, der skal træffe alle beslutninger på bilens vegne. Formentlig ikke verdens nemmeste opgave, når bilerne kører flere gange hurtigere end en moderne Tesla på en almindelig motorvej.

At løbet finder sted på Indianapolis Motor Speedway-banen gør næppe begivenheden mindre. Stadionet er hjemsted for det berømte Indy 500-løb og er med plads til over en kvart million tilskuere verdens største stadion.

Når vinderholdet findes til oktober, vil de ud over de mange præmiepenge også hive hæder hjem til deres universiteter. Og for de studerende, der har udviklet vindersoftwaren, kan løbet blive en god start på karrieren.