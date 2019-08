35 er døde i år: Glemmer børn i varme biler

Det kan være meget farligt at opholde sig i en varm bil, som holder parkeret, og i USA har det fået fatale konsekvenser for adskillige børn, der er blevet glemt på varme sommerdage i glohede biler.

Således er 35 børn døde i USA i år i varme biler, og alene i august måned har 10 børn mistet livet i varme biler, viser tal fra den nationale organisation KidsAndCars.org. Sidste år døde 52 børn af samme årsag i USA.

Nonprofit-organisationen KidsAndCars kræver nu handling på området, og organisationen håber, at de amerikanske lovgivere vil indføre en lov, som tvinger bilproducenter til at installere sensorer i nye biler, som kan alarmere, hvis der er glemt passagerer på bagsædet i en bil.

- Uden teknologi til at afsløre tilstedeværelsen af et barn i bilen vil tragedier med varme biler blive ved med at indtræffe uge efter uge, fordi ingen tror, at det kan ske for lige netop dem, siger Amber Rollings, direktør i organisationen KidsAndCars, til ABC News.

- Bilproducenter er i stand til at forhindre dødsfald med små børn i varme biler. En lovgivning om det er nødt til at blive indført straks. Hvad venter vi på?, siger hun.

Et af de nyeste eksempler på et glemt barn i en varm bil stammer ifølge ABC News fra staten Arizona. Her glemte en mor tidligere på sommeren sin fem måneder gamle baby i bilen, da moderen skulle på shoppingtur med sin søster.

Datteren blev reddet ud af den stegende varme bil i tide.

Moderen er blevet anklaget for børnemishandling mod sin lille datter, men nægter sig skyldig. Sagen kommer først for retten om en måneds tid.

'Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne glemme hende, men det skete bare. Jeg er rystet, jeg er ked af det, jeg ved bare ikke, hvordan det kunne ske. Hvordan glemmer man sin baby?', kan man høre den 37-årige mor sige umiddelbart efter datterens redning på de videooptagelser, som det lokale politi optog i den forbindelse, og som de netop har frigivet.

