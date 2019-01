400 danskere på venteliste: Hypet elbil får ny pris

Audi har nedjusteret prisen for elbilen e-tron med over 100.000 kroner

16 års abonnement på strøm til elbilen, CO 2 -kompensation for 11.608 timers flyrejse eller 1800 5W sparepærer til 75 kroner stykket.

Det er rundt regnet, hvad de 400 danskere med en reservation på den nye Audi e-tron elbil kan købe for de penge, som de nu ser ud til at spare. Den hypede elbil bliver nemlig 135.000 kroner billigere end først meldt ud.

I stedet for at begynde ved 935.000 kroner vil man kunne komme bag rattet af bilen for 799.995 kroner, når den lander i Danmark til februar. Det skriver Jyllands-Posten.

Rykker tættere på brite

Audi e-tron blev lanceret i efteråret og er den første model fra det tyske premiummærke, der udelukkende vil kunne fås som elbil.

Ifølge avisen har den høje SUV en rækkevidde på 417 kilometer efter den nye WLTP-norm, og den skal konkurrere med Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC og Jaguar I-Pace - hvoraf de to sidste også er helt nye.

Mercedes har endnu ikke offentliggjort prisen på sin EQC elbil, men med prisændringen rykker Audien lidt tættere på den britiske konkurrent.

Prisen for en Jaguar I-Pace begynder ved 714.000 kroner. Hos Tesla har man for ganske nylig stoppet produktionen af den billigste Model X-variant, og priserne begynder derfor nu ved 1,1 mio. kroner - altså 300.000 kroner eller 4400 sparepærer mere end den nye Audi.

Audi: Danmark har potentiale

1545 elbiler fik sidste år et sæt danske nummerplader, men ikke desto mindre var det potentielle marked for Audi e-tron et af argumenterne for at sænke prisen i Danmark.

Det fortæller Audis danske pressechef, Britt Stellinger.

- På baggrund af de nye WLTP-tal for rækkevidden har vi haft nogle ekstra forhandlinger med fabrikken, hvor vi blandt andet har fortalt dem, at vi ser et stort marked for e-tron i Danmark. Samtidig har vi valgt, at en større sikkerhedspakke er standard i alle modellerne, siger Britt Stellinger til Jyllands-Posten.

Avisen skriver, at sikkerhedspakken blandt andet indeholder assistentsystemer som adaptiv fartpilot og en funktion, der gør bilen i stand til selv at holde sig indenfor vognbanens streger.

