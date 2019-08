50 eksemplarer tilbage: Nu er det slut med denne bilmodel

For ni år siden introducerede det traditionsrige bilmærke Rolls-Royce en ny model, som siden har vist sig særdeles vigtig for mærket, nemlig Ghost.

Ghost-modellen placerede sig både størrelses- og prismæssigt et godt stykke under den store Phantom-model.

Desuden var Ghost den blot anden model, som Rolls-Royce sendte på markedet, efter BMW opkøbte mærket.

Rolls-Royce er et af verdens mest eksklusive bilmærker, og det har BMW-ejerskabet ikke ændret på.

Da Ghost blev introduceret, var mange skeptiske over for modellen, fordi den blev bygget på platformen for den nuværende BMW 7-serie, så mange frygtede, at Rolls-Roycen ville minde for meget om tyskeren.

Sådan gik det ikke, for Ghost viste sig at blive en særdeles populær i Rolls-Royce regi.

Kun 50 eksemplarer tilbage

Nu rinder tiden dog ud for den vigtige Ghost-model, som har solgt godt helt fra begyndelsen. Næste år kommer en erstatning på markedet, men det britiske mærke lader ikke Ghost-modellen gå i graven i stilhed.

Således oplyser Rolls-Royce, at de vil bygge de sidste 50 eksemplarer i en specialudgave kaldet Zenith Collector's Edition.

De 50 heldige kunder kan få lov at skræddersy bilen nogenlunde, som de gerne vil have den. Blandt andet kan man få en loftsbeklædning med intet mindre end 1340 lysdioder, som får loftet til at minde om en nattehimmel.

50 biler er alt, hvad der vil blive bygget af Rolls-Royces Ghost-model. Foto: PR

Dog er der ikke valgfrihed i forhold til det ydre, hvor kunderne kun kan vælge mellem tre forskellige udgaver af en to-delt lakering, som du kan se på billedet herover.

Den næste 'mini'-Rolls Royce kommer på markedet næste år, og det forventes, at briterne vil være ganske konservative i forhold til de visuelle ændringer på næste generation. Selve hovedkonstruktionen bliver dog helt ny, og modellen vil sandsynligvis også blive væsentligt lettere end den nuværende model.

