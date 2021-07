60.000 biler står ubrugte hen hos Ford: Mangler én del for at kunne blive solgt

Pandemien har haft indflydelse på et utal af brancher og erhverv, som har måtte lide under fyringer og konkurser. I bilbranchen er det dog et lidt anderledes problem, som corona har ført med sig. Udfordringer med levering af mikrochips har nemlig lagt en dæmper på mange bilmærkers produktion.

Bilproducenterne har haft problemer med at få leveret de vigtige mikrochips siden pandemiens start, hvilket nu næsten halvandet år senere betyder, at bilgiganten Ford har mere end 60.000 ufærdige køretøjer stående. Biler, der nu samler støv på en parkeringsplads i Kentucky.

Det skriver The Drive og The Washington Post.

En kombination af, at nedlukning har domineret verden og at mikrochips primært kommer fra asien, har gjort det svært for bilproducenterne at fingrene i den eftertragtede del.

At et containerskib blokerede Suez-kanalen i næsten en uge hjalp bestemt heller ikke på situationen, da det påvirkede leveringerne yderligere.

Fortrøstningsfuld omkring 2022

Ford er dog ikke alene om de store tab, da det er blevet anslået, at chipmiseren kan koste hele bilbranchen et tab på 650 millarder kroner.

Til trods for dette ser det amerikanske bilmærke frem mod 2022, hvor det håber at se en ende på chipmanglen. I mellemtiden kan Ford fejre at have omsat for 561 millioner dollars i andet kvartal af 2021.

- Vi oplever en del modvind, men vi nyder godt af forretningens underliggende styrke, siger John Lawler, der er økonomichef hos Ford, til The Washington Post.