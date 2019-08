600 heste og plads til hele familien: Her er Audis nye våben

Vil du have præstationer, som sad du i en hurtig sportsvogn, uden at gå på kompromis med pladsen til børnene på bagsædet og hunden i bagagerummet?

Så skal du måske overveje at skrive dig op som kommende kunde til den nye Audi RS6, som netop er blevet præsenteret.

Audi RS6 kommer kun som stationcar. Foto: Audi

Den særdeles muskuløst udseende stationcar kan levere præstationer, som kan få en hver Porsche-ejer til at kigge nervøst i spejlene på autobahnen.

Sprintdisciplinen fra 0-100 km/t tager blot 3,6 sekunder, og på 12 sekunder rent kan du nå op til 200 km/t i RS6'eren.

Topfarten er som udgangspunkt elektronisk begrænset til 250 km/t, men den kan blive hævet til enten 280 eller 305 km/t ved tilkøb af forskellige udstyrspakker.

De vilde præstationer kommer til verden takket være en 4,0-liters TFSI V8-motor med 600 hk og 800 Nm.

Mild hybrid

At kalde en Audi RS6 for en brændstoføkonomisk bil ville nok være en stramning, men tyskerne har alligevel forsøgt at gøre den hidsige stationcar 'grønnere'.

Som supplement til den store motor har de tilføjet et 48-volts elektrisk system, som gør bilen til en mild hybrid, og systemet kan generere strøm til et lille batteri, når man bremser eller letter på speederen i RS6.

Strømmen kan så bruges til, at start/stop-systemet ifølge Audi kan træde tidligere ind, ligesom det også muliggør, at bilen kører 40 sekunder med motoren slukket, når farten er mellem 55 og 160 km/t. Audi fortæller, at det skulle kunne spare op til 0,8 liter benzin ved 100 km kørsel.

Designafdelingen har givet bilen én over nakken, så den nu fremstår meget muskuløs. Foto: Audi

Audi RS6 kommer på markedet i Tyskland i starten af 2020, hvorfor modellen formentlig kommer til Danmark kort tid efter.

