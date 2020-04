71-årige Jens Erik trodser corona: Køber spritny bil fra stuen

Myndighedernes anbefaling om at blive hjemme afholdt ikke Jens Erik Kruse Jensen fra at købe ny bil

Når man gerne vil købe ny bil, tager man typisk ud til en forhandler, ser bilen og prøver at køre en tur i den.

Men når den slags udflugt ikke føles tryg på grund af coronavirus, må man finde på andre måder.

Sådan var det i hvert fald for 71-årige Jens Erik Kruse Jensen, som for nyligt købte en spritny Toyota Aygo via Messenger.

Det fortæller Toyota i en pressemeddelelse.

- Jeg har længe været på udkig efter en ny bil og skrev en besked til forhandleren om mandagen. Men jeg var nervøs for at blive smittet med coronavirussen, hvis jeg ikke blev hjemme. Så da bilrådgiveren hos Toyota sagde, at vi da bare kunne tage et videomøde, tænkte jeg hvorfor ikke, siger Jens Erik Kruse Jensen.

Se også: Sådan undgår du coronasmitte i din bil

Videomødet gik så godt, at han i tirsdags bestilte en fabriksny Toyota Aygo hos forhandleren STS Biler i Herning helt uden at have sat sine fødder fysisk i forretningen.

Ikke så anderledes

For ikke at skulle forlade hjemmet tog Jens Erik Kruse Jensen og hans hustru tirsdag plads i hjemmet i Tjørring, mens bilrådgiveren viste den nøjagtige bilmodel, de var interesseret i, frem gennem kameraet på sin mobiltelefon.

Efter en grundig snak om bilen og dens udstyr blev de enige om en pris og fik samtidig finansieringen på plads. Alt sammen foregik online, mens de kunne se hinanden på deres respektive skærme.

- Det var behageligt at kunne sidde i ro og mag derhjemme. Bilrådgiveren var meget flink at tale med, og jeg synes, det var en ligeså god måde, som hvis vi havde været henne hos forhandleren. Hvis det havde været en brugt bil, ville jeg nok gerne have prøvet den, men nu det var en ny bil, gjorde det ikke noget, siger Jens Erik Kruse Jensen.

Han håber naturligvis ikke, at det danske samfund kommer til at opleve en ligeså voldsom pandemi igen. Men hvis det skulle ske, og der stod ny bil på ønskelisten igen, ville han ikke tøve med at købe den online.

- Jeg kunne godt finde på at gøre det igen, og jeg kan godt anbefale andre at prøve det, for jeg har haft en rigtig god oplevelse. Jeg håber dog, at virussen snart forsvinder - i hvert fald inden maj, hvor min nye bil står klar, siger Jens Erik Kruse Jensen.

Se også: Sælger ingen biler: Volkswagen bruger over 16 milliarder om ugen