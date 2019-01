81 glemte klassikere gravet frem: Skal på auktion denne weekend

Mange af bilerne ser ud til at have stået under åben himmel, og det er derfor langt fra alle, der er ældet lige pænt

Gamle amerikanerbiler, franske veteraner, Jaguarer og sågar en enkelt rød Lamborghini.

Kigger man udelukkende på inventarlisten for den bilsamling, der skal på auktion 20. januar, ligner det et livsværk for en entusiastisk fransk rigmand, der har sammensat sin drømmegarage. I alt 81 biler er det blevet til, men selv om samlergenet har fået lov at udfolde sig i næsten sheik-lignende proportioner, så har ejeren ikke gjort nær så meget ud af at vedligeholde de mange biler.

Rusten har fået lov at tære gennem en lang række af bilerne, og på enkelte er der endda begyndt at gro mos. At dømme ud fra en række billeder, som det store franske auktionshus Interencheres har lagt op på sin hjemmeside, har mange af bilerne stået under åben himmel i så lang tid, at buske og træer har slået rod i dem.

Det ændrer dog ikke på, at der er perler imellem, der stadig er penge værd: Mest iøjnefaldende er den røde Lamborghini Miura, men samlingen tæller også en Porsche 356 og en Jaguar E-Type.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Samlingens mest værdifulde medlem er en rød Lamborghini P400 Miura, der har kørt knap 78.000 kilometer. Vurdering: Mellem 3 og 4,5 mio. kroner. Foto: SVV Henri ADAM/Interencheres

Porschen er 'meget ufuldstændig' og 'alvorligt rustskadet'. Alligevel er bilen vurderet til mellem 75.000 og 112.000 kroner. Foto: SVV Henri ADAM/Interencheres

Et rullende højbed

Auktionshuset sender bilerne under hammeren hver for sig, og der er derfor noget for enhver pengepung: Vurderingerne svinger fra 370 kroner til 4,5 millioner kroner.

Hører man til dem, der helst holder bilbudgettet under 2000 kroner, så er det muligt at byde på eksempelvis en Cadillac Eldorado, Renault 4CV eller Oldsmobile Cutlass. Vinder man nøglerne til sidstnævnte må man dog påregne noget lugearbejde, da bilen er en af dem, der med stor sandsynlighed har ageret højbed i en del år.

Hovedparten af bilerne er vurderet til under 40.000 kroner, og selv om langtfra alle er i lige så dårlig forfatning som den gamle Cutlass, så skal man have hænderne skruet rigtigt på for at få dem ud på vejene igen. Auktionshuset gør på sin hjemmeside opmærksom på, at mange af bilerne mangler dele og er rustne, og vurderingsekspert Stéphane Bonoron, der har stået for at gennemgå bilerne, tager også sine forbehold.

- Ingen af bilerne har været startet op eller flyttet med motoren kørende, og de derfor er heller ikke blevet testet på vejen. De er udelukkende blevet undersøgt, mens de har stået stille, og uden nogen form for demontering, skriver Stéphane Bonoron ifølge auktionshuset i sin rapport og tilføjer:

- Jeg forbeholder mig derfor retten til at fremsætte eventuelle præciseringer eller berigtigelser vedrørende denne rapport, hvis det bliver muligt eller nødvendigt at udføre mere detaljerede opstarts- og vejtests.

Se også: 275 km/t på toppen: Italiensk skolevogn skal på auktion

Sjældne biler iblandt

Den overfladiske gennemgang af bilerne betyder dog også, at der er mulighed for at være heldig og gøre en god handel, påpeger vurderingseksperten.

- Vurderingerne er fastsat på et rimeligt eller endog lavt niveau uden hensyntagen til det, der senere kan opdages, skriver Stéphane Bonoron ifølge Interencheres.

Blandt de mere sjældne modeller i samlingen finder man en foruden den røde Lamborghini fra 1968 en Simca Coupe de Ville fra 1955, en Lancia Flaminia Coupe fra 1962 og en Hotchkiss Grégoire fra 1947.

Det er uklart, hvordan og hvor bilerne er blevet fundet, men de er nu alle samlet i en lagerhal i den lille by Tarbes nord for Pyrenæerne, hvor auktionen også vil blive afholdt.

Den gule Simca er vurderet til at indbringe mellem 22.000 og 40.000 kroner. Foto: SVV Henri ADAM/Interencheres

En af samlingens ældste biler er en Rolland-Pilain fra 1924. Den er vurderet til mellem 90.000 og 112.000 kroner. Foto: SVV Henri ADAM/Interencheres

Se også: Drengedrømme sælges: Fire kendte filmbiler skal på auktion