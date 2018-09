820 bilister snuppet i kæmpe fartkontrol: 2,2 blitzet i minuttet

2,2 bilister hvert minut. I lidt over seks timer.

Så mange havde søndag eftermiddag så travlt med at komme hen til Storebæltsbroens betalingsanlæg for at holde stille eller trille igennem, at de måtte bryde hastighedsgrænsen. Det står klart efter politiets fartkontrol ved afkørslen til Korsør, der varede fra 13.30 til 19.45.

Selv om den tilladte hastighed på strækningen har været 90 km/t. i et lille års tid, så fik speedometernålen alligevel lov at fortsætte helt op til 138, 146 og sågar 149 km/t. hos enkelte af de bilister, der nu kan se frem til et brev i e-boksen. I alt 71 klip blev uddelt i tidsrummet.

Fokus på strækningen

Hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har man længe haft fokus på strækningen, men denne fartkontrol skiller sig alligevel ud, mener vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen, Erik Mather.

- Det var ekstraordinært mange denne gang, uden at jeg kan forklare hvorfor, siger han og tilføjer:

- Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Det er fortvivlende og hovedrystende. Bliver man involveret i en ulykke med nogle af de hastigheder, vi ser her, så skal man være ret tonedøv for ikke at se, at det kan give alvorlige konsekvenser.

Politiets fokus på denne del af Vestmotorvejen skyldes henvendelser fra såvel borgere som Vejdirektoratet, der har gjort opmærksom på, at mange kører mere end 90 km/t.

Se også: Ingen seddel i ruden: Danskerne stikker hellere af fra bilka-bulen

Budskabet skal ud

Baggrunden for hastighedsnedsættelsen er, at afkørsel- og tilkørselsramperne ved Korsør er bygget i en tid, hvor man ikke kørte så stærkt.

Ramperne er derfor markant kortere, end man ville lave dem i dag, og det er ifølge Erik Mather forbundet med en vis fare at køre fra motorvejen med 110 km/t., for man vil i så fald have svært ved at nå helt ned i fart før svinget. Det samme gør sig gældende på tilkørselsrampen, hvor det for mange biler vil være en udfordring at nå op på 110 km/t.

- Med mindre man kører i en muskelbil, som vicepolitiinspektøren siger.

Han håber, at politiets hyppige tilstedeværelse på strækningen vil få folk til at snakke.

- Når det kommer til motorvejskontrol, kan det være svært at få budskabet ud, for det er ofte ikke de samme mennesker, der kører på strækningen. Men der er alligevel ret mange, der kører over Storebælt på daglig basis, som i hvert fald bliver mindet om det, siger Erik Mather og fortsætter:

- Og så går snakken jo ofte i festligt lag. Kan vi få udbredt, at der altid holder en fotovogn ved broen, det vil være godt. For vi mener det faktisk alvorligt.

Se også: Se dig for: Her mister cyklister livet